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社會 社會焦點 保障人權

高雄洗車噴槍灌肺奪3歲女童命　生父重判10年定讞

記者吳銘峯／台北報導

高雄3歲女童隨著鄺姓生父前往加油站洗車，但卻遭洗車噴槍強灌大量氣體進入肺部而慘死，案發後震驚社會，檢方對鄺男提起公訴，一審僅認定他犯「過失致人於死罪」，輕判1年10月，但二審改認定「成年人傷害兒童致死罪」，重判10年。案經上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

判決指出，原為男女朋友的鄺男和鄧女育有3歲鄧姓女童，但因鄧女2019年1月間，因突然有事託鄺男照顧女童，鄺男應允。沒想到鄺男帶著女童到加油站洗車，結果女童口內竟遭高壓噴槍灌入大量氣體，送醫不治後身亡。因案發過程太過離奇，事發後震驚社會。

▲噴槍導致女童死的母親委任律師黃子皓說明影像鑑定報告結果 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲女童母親曾委任律師，說明影像鑑定報告結果 。（圖／記者吳奕靖攝）

檢警調查後，鄺男供稱，是女童自己玩噴槍，口含噴槍後，自己灌入氣體而死，檢方依照「過失致人於死罪」提起公訴。一審橋頭地院審理後，也認定鄺男僅有過失犯行，輕判1年10月。判決出爐後，女童母親極度不滿，「太不公平，將會為女兒上訴到底，讓女兒能夠走得明白。」提出上訴。

高雄高分院的二審出現不同認定，高分院調查後，根據女童無法單手持噴槍按壓、未出現不適防禦作用、監視畫面證據等3大理由，改認定鄺男犯下「成年人傷害兒童致死罪」，重判10年。

高分院指出，女童手指最長5.3公分，但噴槍最窄處也有5.5公分，據此認定無法單手持握噴槍放進口腔內按壓。此外根據台大醫院鑑定報告，人體若有異物刺激喉頭將有嘔吐或不舒服的防禦作用；就算女童自行按壓氣槍，也無法一次按壓如此高壓；若有低壓力進入喉頭，女童也會因不舒服放開噴槍。最後，高分院根據監視畫面，發現鄺男當時是面向副駕駛座的女童整理車內，因此女童若把玩噴槍，鄺男應該能在第一時間察覺阻止；但畫面中並無噴槍管路遭拉扯或晃動的跡象，據此可認為女童沒有把玩或碰觸噴槍。故此，高分院改判鄺男10年有期徒刑。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

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