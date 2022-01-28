女童噴槍致死案外案！父「驗DNA」怒告生母詐欺：小孩非我親生　

▲鄧姓女童的父親到地檢署按鈴控告詐欺，並且驚爆「自己非小孩的生父」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

震驚社會的高雄一名鄧姓女童遭空氣噴槍奪命案，最高法院駁回女童父親鄺姓男子的上訴定讞，不過鄺男28日在律師陪同下來到高雄地檢署提告女童母親詐欺，表示自己透過DNA鑑定後，並非女童的生父。

鄧姓女童的父親在律師的陪同下，今天到高雄地檢署按鈴申告女童母親詐欺，因為上週進行DNA檢驗，發現「小孩爸爸不是我」，他認為對方「明知道小孩的親生父親是誰，卻把小孩推給我」，結果讓自己誤認親生，所以有照顧跟撫養義務，每個月付3萬以上，他覺得被人騙了，所以才提告。

對此鄧姓女童的母親回應：「如果說他有DNA報告，他大可向法院提出申請。要告就讓他去告！」認為對方只是在逃避刑責。2019年1月20日，鄺姓男子載女童出門，結果在左營一家加油站洗車時，女童卻因為噴槍高壓氣體灌破肺部死亡，鄺姓男子一審被依照過失致死判決1年10個月，二審上訴反而加重刑責，法官依照成年人故意對兒童傷害致死罪判10年徒刑，全案在去年12月最高法院駁回定讞。

▲鄧姓女童的父親到地檢署按鈴控告詐欺，並且驚爆「自己非小孩的生父」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

同時鄧姓女童的母親也對鄺提出民事損害賠償，23日橋頭地方法院判賠80萬元。如今鄺男卻地檢署提告詐欺，同時提出「自己非女童的父親」，委任律師魏志勝希望法院能進行鑑定。