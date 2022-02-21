Uber Eats來台6年　首創會員訂閱制、強打30分鐘送到家！

▲Uber旗下美食外送平台Uber Eats於2016年強勢登台，最大外送特色「30分鐘內隨點即送」。（圖／品牌提供）

外送商機無限，在家無論是想吃美食餐廳、還是臨時需要生活用品，「外送」絕對是最好選擇之一，Uber旗下美食外送平台「Uber Eats」於2016年強勢登台，2021年轉為境內公司經營深耕在地市場，最大外送特色喊出「30分鐘內隨點即送」，並首創雲端廚房、優饗方案等新服務，Uber Eats台灣總經理李佳穎大方分享，Uber Eats是以「3大外送堅持」，成功贏得消費者喜愛。

《東森新媒體ETtoday》 舉辦「2021 企業品牌聲望大調查」，Uber Eats成功上榜，成為消費者最愛外送平台之一，目前在台服務範圍共18縣市，含澎湖離島等地區，並與超過6萬5千家商家合作，服務內容從餐飲外送拓展至消費者和毛小孩每日仰賴的生鮮雜貨、生活日用品等。Uber Eats台灣總經理李佳穎表示：「準時、選擇豐富且優質、費用合理，是Uber Eats贏得消費者喜愛的3大優勢。」並持續把使用經驗做到最佳化。

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讓99％的訂單皆能控制在30分鐘內送達

李佳穎指出，Uber Eats最大特色之一「隨點即送」服務，是透過科技，預估每天不同時間的消費者需求，再統合上線商家和備餐、備貨時間，提供誘因讓足夠的外送員在對的時間上線和媒合，讓99％的訂單皆能控制在30分鐘內送達，同步建立相當數量、種類的優質商家，以確保每一位消費者打開APP隨時都有豐富的商品選擇，並透過大數據演算，即時整合同一餐廳、鄰近送餐區域點單，設法降低外送費用，讓顧客負擔得起，「在這一整段流程中創造最佳的消費體驗，商家、外送員與 Uber Eats都要同樣重視每一環任務肩負的品質，依序接力完成，缺一不可。」

▲Uber Eats與全聯福利中心合作，串連一條龍服務。左起Uber Eats台灣總經理李佳穎、全聯福利中心總經理蔡篤。（圖／品牌提供）

Uber Eats迅速擴大版圖，李佳穎表示「3大重點」最為重要，包括「以顧客為核心」、「做對的事情」及「不走捷徑求短利」，每一階段務實的從執行細節、數據中看出可以更好的機會點，像是2019年在「0元外送費」搶市氛圍下，Uber Eats強勢推出「優饗方案」，透過月訂閱制鎖住忠實用戶，讓需求高的消費者有選擇享受持續性的餐飲優惠和0元外送費。

疫情為外送平台帶來機會 力求提供最佳用戶經驗

▲Uber、Uber Eats雙平台合作，期待讓消費者可以透過一個Uber App享受「隨心暢行、隨點即送」的生活。（圖／品牌提供）

2021年，Uber Eats正式落地台灣，李佳穎喊出「大舉進攻餐飲以外的生鮮市場外送」口號，要成為台灣最在地、最大的隨選即送電商平台，提供消費者一站式的消費需求，從用餐擴大至自主生鮮食材採買、雜貨、藥妝、寵物等日用品都能一次購足，並在30分鐘內送到家；且除了與市面上看得到的零售通路合作，也是與傳統市場合作的最大平台，目前已於6縣市，超過500個傳統市場攤商合作；同年更推出了24小時營運的自營超市，更便利滿足消費者隨時補貨需求。