　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Uber Eats來台6年　首創會員訂閱制、強打30分鐘送到家！

▲▼2021企業品牌聲望大調查,Uber Eats。（圖／品牌提供） 

▲Uber旗下美食外送平台Uber Eats於2016年強勢登台，最大外送特色「30分鐘內隨點即送」。（圖／品牌提供）

外送商機無限，在家無論是想吃美食餐廳、還是臨時需要生活用品，「外送」絕對是最好選擇之一，Uber旗下美食外送平台「Uber Eats」於2016年強勢登台，2021年轉為境內公司經營深耕在地市場，最大外送特色喊出「30分鐘內隨點即送」，並首創雲端廚房、優饗方案等新服務，Uber Eats台灣總經理李佳穎大方分享，Uber Eats是以「3大外送堅持」，成功贏得消費者喜愛。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,Uber Eats。（圖／品牌提供）

《東森新媒體ETtoday》 舉辦「2021 企業品牌聲望大調查」，Uber Eats成功上榜，成為消費者最愛外送平台之一，目前在台服務範圍共18縣市，含澎湖離島等地區，並與超過6萬5千家商家合作，服務內容從餐飲外送拓展至消費者和毛小孩每日仰賴的生鮮雜貨、生活日用品等。Uber Eats台灣總經理李佳穎表示：「準時、選擇豐富且優質、費用合理，是Uber Eats贏得消費者喜愛的3大優勢。」並持續把使用經驗做到最佳化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

讓99％的訂單皆能控制在30分鐘內送達

李佳穎指出，Uber Eats最大特色之一「隨點即送」服務，是透過科技，預估每天不同時間的消費者需求，再統合上線商家和備餐、備貨時間，提供誘因讓足夠的外送員在對的時間上線和媒合，讓99％的訂單皆能控制在30分鐘內送達，同步建立相當數量、種類的優質商家，以確保每一位消費者打開APP隨時都有豐富的商品選擇，並透過大數據演算，即時整合同一餐廳、鄰近送餐區域點單，設法降低外送費用，讓顧客負擔得起，「在這一整段流程中創造最佳的消費體驗，商家、外送員與 Uber Eats都要同樣重視每一環任務肩負的品質，依序接力完成，缺一不可。」

▲▼2021企業品牌聲望大調查,Uber Eats。（圖／品牌提供）

▲Uber Eats與全聯福利中心合作，串連一條龍服務。左起Uber Eats台灣總經理李佳穎、全聯福利中心總經理蔡篤。（圖／品牌提供）

Uber Eats迅速擴大版圖，李佳穎表示「3大重點」最為重要，包括「以顧客為核心」、「做對的事情」及「不走捷徑求短利」，每一階段務實的從執行細節、數據中看出可以更好的機會點，像是2019年在「0元外送費」搶市氛圍下，Uber Eats強勢推出「優饗方案」，透過月訂閱制鎖住忠實用戶，讓需求高的消費者有選擇享受持續性的餐飲優惠和0元外送費。

疫情為外送平台帶來機會　力求提供最佳用戶經驗

▲▼2021企業品牌聲望大調查,Uber Eats。（圖／品牌提供）

▲Uber、Uber Eats雙平台合作，期待讓消費者可以透過一個Uber App享受「隨心暢行、隨點即送」的生活。（圖／品牌提供）

2021年，Uber Eats正式落地台灣，李佳穎喊出「大舉進攻餐飲以外的生鮮市場外送」口號，要成為台灣最在地、最大的隨選即送電商平台，提供消費者一站式的消費需求，從用餐擴大至自主生鮮食材採買、雜貨、藥妝、寵物等日用品都能一次購足，並在30分鐘內送到家；且除了與市面上看得到的零售通路合作，也是與傳統市場合作的最大平台，目前已於6縣市，超過500個傳統市場攤商合作；同年更推出了24小時營運的自營超市，更便利滿足消費者隨時補貨需求。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,Uber Eats。（圖／品牌提供）

►一脫鞋腳臭攔不住？穿對襪子讓氣味退散

ET快訊
「6台灣歌手」爆參加《浪姐3》　完整名單曝光
冷爆！抗寒流「9大須知」曝光　4種人用電毯小心

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

溫柔經濟當道！君綺以「安心醫美」為核心價值的模範生　

Uber Eats來台6年　首創會員訂閱制、強打30分鐘送到家！

貨運＋快遞「5優勢擄獲人心」！　Lalamove服務受擁戴

foodpanda花10年拼完台灣美食、生鮮雜貨外送版圖

麥當勞開速食業先例　打造「外送車隊、地標訂餐」！

隱藏女富豪？紅衣阿姨ATM「全罩式領錢」　萬人朝聖：領很多喔

「台灣好媳婦」莎白從美國來台12年　直言一點被寵壞：快樂的困擾

H＆M加速數位進程　為消費者帶來更滿意順暢的購物體驗

濕冷凍骨再3天　氣象局小編：週一白天會「冷到不想上班」

NET屹立不搖抵擋快時尚危機！　連續13年行善受肯定

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

田美都《三十九》勾勾纏人夫疑當小三　孫藝真狂噹摯友...她：結婚後沒睡過

五堅情、5566合唱《我難過》變大型KTV！　吸取天團能量...小賴「秒跪許孟哲胯下」XD

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

截肢女孩怒嗆老闆娘別說謊　10萬慰問金「全是同事募款」

溫柔經濟當道！君綺以「安心醫美」為核心價值的模範生　

Uber Eats來台6年　首創會員訂閱制、強打30分鐘送到家！

貨運＋快遞「5優勢擄獲人心」！　Lalamove服務受擁戴

foodpanda花10年拼完台灣美食、生鮮雜貨外送版圖

麥當勞開速食業先例　打造「外送車隊、地標訂餐」！

隱藏女富豪？紅衣阿姨ATM「全罩式領錢」　萬人朝聖：領很多喔

「台灣好媳婦」莎白從美國來台12年　直言一點被寵壞：快樂的困擾

H＆M加速數位進程　為消費者帶來更滿意順暢的購物體驗

濕冷凍骨再3天　氣象局小編：週一白天會「冷到不想上班」

NET屹立不搖抵擋快時尚危機！　連續13年行善受肯定

溫柔經濟當道！君綺以「安心醫美」為核心價值的模範生　

Uber Eats來台6年　首創會員訂閱制、強打30分鐘送到家！

貨運＋快遞「5優勢擄獲人心」！　Lalamove服務受擁戴

foodpanda花10年拼完台灣美食、生鮮雜貨外送版圖

麥當勞開速食業先例　打造「外送車隊、地標訂餐」！

2022桃園市長選戰黃敬平臉書曝　黨中央有「口袋人選」引熱議

隱藏女富豪？紅衣阿姨ATM「全罩式領錢」　萬人朝聖：領很多喔

快訊／普丁告訴馬克宏：軍演結束後「從白俄羅斯撤軍」

女友媽嗆「上床就分手」！他被逼一年不准發生關係崩潰：怎麼辦

以色列示警：「新伊朗核協議」即將達成　約束力將減弱

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

生活熱門新聞

快訊／最強寒流來襲！全台82人突無生命跡象

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

寒流發威回暖時刻曝！228連假天氣出爐

小聘要36萬！婆婆嗆親家賣女兒

台灣像「17年的蟬」　醫揭擋住Omicron原因：我錯了

濕冷凍骨3天　週一冷到不想上班

全台濕冷到週三　一圖秒懂未來一週何時回暖

買好市多草莓嫌不甜　退貨見「店員1舉動」他秒反悔

關心月事被嗆噁　網秒揪1關鍵：就是白目

即／寒流來襲雙北一夜「14人猝死」　全國發生41例

即／氣象局曝低溫排行　本島最冷僅8.3°C

好市多結帳「超賺玄機」現省百元！　店員認了

愛愛後龜頭痛爆差點剁掉！　醫：2類男性要小心

絕美藍眼淚爆發　比基尼正妹下水拍

更多熱門

相關新聞

Lalamove受擁戴　5優勢擄人心！　

Lalamove受擁戴　5優勢擄人心！　

「小到送文件，大到運沙發」Lalamove台灣負責人丁彥宇如此形容，包含所有你想得到的內容都能送，不過，與其說是滿街跑的快遞、外送，Lalamove更將科技結合上貨運，獨一無二的定位，建立出屬於自己王國。

foodpanda花10年拼完外送版圖

foodpanda花10年拼完外送版圖

麥當勞打造外送車隊、地標訂餐！

麥當勞打造外送車隊、地標訂餐！

H&M加速數位進程強化購物體驗

H&M加速數位進程強化購物體驗

NET連續13年行善受肯定

NET連續13年行善受肯定

關鍵字：

2021獲獎企業

讀者迴響

熱門新聞

KID下跪求婚「東區妹仔」逼哭4萬粉　經紀人曝下一步

KID證實求婚成功！下跪捧超大「八心八箭鑽戒」女友爆哭

快訊／最強寒流來襲！全台82人突無生命跡象

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

Selina、王心凌等「6台灣歌手」爆參加《浪姐3》

26歲女下腹痛　醫「後門內診」一戳…私密處突噴血！

靠NFT一夜變富翁！男星「3天秒賺1.4億」

求婚照被手滑提前曝光！　KID「語帶怒氣」傻眼回應

不是暖氣！「1神級家電」網推爆：後悔太晚買

寒流發威回暖時刻曝！228連假天氣出爐

7-11「隱藏優惠」太晚知道！他結帳爽打65折

即／法、俄元首達共識　以達成「停火協議」為目標

YouTuber交往女友4月「突宣布出櫃」！她當場哭了

Omicron入侵腸道　 學者揭6大隱形症狀

衝公廁解決生理需求　一抬頭「跟他對到眼」

更多

最夯影音

更多
碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖
騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面