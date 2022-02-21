貨運＋快遞「5優勢擄獲人心」！　Lalamove服務受擁戴

▲ Lalamove翻轉過往市場對於即時物流只能送餐點、文件等印象，重塑台灣的物流模式。（圖／品牌提供）

「小到送文件，大到運沙發」Lalamove台灣負責人丁彥宇如此形容，包含所有你想得到的內容都能送，不過，與其說是滿街跑的快遞、外送，Lalamove更將科技結合上貨運，獨一無二的定位，建立出屬於自己王國。

Lalamove從2013年12月成立，2015年進軍台灣，至今已近7年，用戶數超過30萬、App下載量近80萬次，疫情期間，物流需求量大，業績成長了近2倍，企業訂單約占整體的一半，在在顯示即時物流服務的確受到企業與一般消費者的擁戴。

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強調即時性和快速配送 具市場競爭力

丁彥宇說，Lalamove有五大服務優勢，一是支援GPS貨態追蹤，下單後可以即刻知道物品送到哪；24小時隨叫隨送，即時媒合全年無休；從機車送文件、SUV送貨物，到貨車載沙發，多種車型供消費者依照不同需求作選擇。

再來，支援多點配送與優化路線也是一大優勢，好比說過年前是送禮旺季，可以請Lalamove一次送10個點給不同客戶，省錢又省時；最後，串聯API串接，能即時線上客服與無紙化服務，都是Lalamove跟其他物流不一樣的地方。

▲未來，Lalamove將提供更有溫度的服務，以同理心對待顧客與司機，並抓住時代潮流，持續解決客戶痛點。



Lalamove是物流媒合平台，一開始從機車快遞起家，機車物流市場逐漸成熟後，也積極拓展其他物流服務種類，以科技優勢提供傳統物流解決方案。

丁彥宇解釋，Lalamove一直以來強調的不是「外送」而是「貨運」，貨運很少強調即時性和快速配送，而Lalamove整合多樣化的車型，又具備24小時即時快速配送服務、具市場競爭力的價格，也有完善的系統支援，舉凡GPS追蹤、API串接、路線優化、線上即時客服系統、無紙化管理等，因此可進而切割出另一種市場，服務不同類型的用戶。

獲選2021年台灣百大最有價值MVP經理人

送文件、送生鮮或搬家都是家常便飯，還遇過什麼特別的服務？丁彥宇分享，「代買」也是新的趨勢，曾有女生因生理期痛到無法出門，請 Lalamove司機代買止痛藥（僅限非處方用藥）；也有客戶因為想吃的美食超過外送範圍，改請 Lalamove服務。另還曾遇過需要「運送骨灰罈」，丁彥宇說，想了想，也是善事一樁；還有，到了機場卻發現護照忘在家、忘了帶鑰匙鎖被在門外等， Lalamove的存在幾乎已成為保母角色，視需求提供服務。

▲Lalamove強調即時性和快速配送，具市場競爭力。（圖／品牌提供）

翻轉過往市場對於即時物流只能送餐點、文件等印象，重塑台灣的物流模式。對此，Lalamove將於2021年7月推出跨縣市「跨城貨運」新服務，支援24小時隨叫隨送與GPS即時貨態追蹤，以專件包車配送，距離越遠越便宜，除了南投、花東、離島外，全台都能送到，目前用戶持續穩定成長中。