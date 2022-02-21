正緣在身邊、意外收穫愛情？虎年「3星座」愛情運大吉

▲射手、獅子、雙魚，3星座今年愛情運大吉。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

2022虎年到來，幸福輪盤再度轉動，這次換誰被愛神眷顧呢？《科技紫微網》整理出今年愛情運「大吉」的3星座，單身者桃花有望開花結果，有伴侶的則可期待雙方感情升溫、更進一步走入對方的心！

射手座

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單身：

上半年桃花紛飛，幫你介紹對象的各路親朋好友紛至沓來。如果你的心態對於相親過度抗拒，可能就會白白把戀愛機會擋在門外哦。而一些仍然因為過去感情創傷而沮喪的人，可以留心觀察一下身邊是否有對你有好感的人，別再裝傻了，這個人說不定就是你的正緣哦。

另外，宇宙的能量也會回應你長久的心願。射手座今年可能會在某個場合意外遇見舊識，或重新取得聯繫，並迅速演化成曖昧。不管如何，今年將會是你們在情感生活裡展開新的成長的一年。

交往中：

在2022年裡，射手座會越來越清楚自己對於感情的需求，對待戀人也會越來越包容，因此可以免掉許多不必要的爭吵，並能更貼心交流，不再因為賭氣而互相傷害。你們會更熱衷分享彼此的喜怒哀樂，進一步走進對方的心，雙方都感到和諧而友愛。

感情進入平淡期的戀人，則會考慮透過其他方式來增加感情的溫度或者是身體上的熱情，比如走入婚姻、或者重新度一次蜜月。同時今年也是適合拜見父母、探討婚嫁事宜的好時期。

獅子座

單身：

無心插柳柳成蔭，愛情是獅子座今年意料之外的收穫。在你們專注個人成長的過程中，將有機會意外收穫愛情，譬如說可能在某些進修場合、或企業交流互動中，遇到目標一致又聊得來的人。畢竟，認真的獅子座最迷人！

另外，水元素是你的幸運密碼，外出遊玩時可以多去一些與水相關的場所，如沿海鄉鎮或者游泳池、水族館等場地，可能會偶遇愛情喔！你特別容易在這樣的地方跟有趣的人擦出火花。整體來說，今年想要脫單，就要邁開步伐前進，充實專業技能，打理休閒生活！有時愛情就是這麼自然的來臨呢。

交往中：

對於那些受到異地戀困擾的獅子座來說，今年的好消息是有望結束這種處境了！2022年你們和另一半的互動將增加，有機會安排共同出遊，對感情的依賴也加深了，甜蜜時刻不會少哦！有結婚打算者，可與對方深談，開始做準備。

今年會是可以解決不少感情問題和婚姻問題的一年，深愛的人會在一起，彼此拖累的人也會分開。中間可能會經歷一些波折，但總體來說會有螺旋式上升的進步，使你獲得心靈的滿足。

雙魚座

單身：

2022年雙魚座的魅力高漲，有許多機會可以接觸新的人、新的感情。尤其上半年遇見桃花的機會較多，不過，其中可能會有一些隱瞞已婚身分、或用心不良的人。桃花雖多，但要注意辨別、及時把握，才是開花結果的關鍵。

今年，部分雙魚座會對年齡差距較大的對象心動。即使某些條件在旁人看來有點難以理解，但你們傾向於相信自己的感覺和所謂的緣份。大膽去愛吧，合不合適只有自己體會了才知道。

交往中：

2022年大部分雙魚座的感情會更進一步，容易因為需要共同面對某個問題、或對對方有更深入的瞭解，加深了羈絆，成為真正意義上的情感伴侶。比如也許你們打算要訂婚、結婚、生小孩等，亦可能會奉子成婚。即使有外界壓力介入，大多時候你們都會彼此同心，共浴風雨。

今年雙魚座在感情中沒有那麼情緒化了，能夠放下過去對浪漫愛情的幻想，明白平淡和穩定的愛情才是你所追求的，因此也自然能夠牢牢掌握幸福。