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女友爸開條件「不能有房貸、車貸」逼分手！網見1點搖頭：你該檢討

▲▼上班族,壓力,生氣,社畜。（圖／CFP）

▲女友爸嫌他不夠有錢。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

一名在科技業工作的男網友表示，女友的爸爸一直都很不認同他，出門跟女友約會時，女友爸都會在後面跟蹤，認為他的家庭背景不夠好，跟他在一起沒有幸福的未來，必須要沒有房貸、車貸才及格，要他再多努力，並在電話中撂狠話，「不要再跟我女兒聯絡了」，貼文曝光後，引起網友討論。

原PO在PTT發文，，女友爸是退休國小工友，從交往至今女友爸都很反對，「原因是她爸認為我家庭背景不夠」，也就是說，希望男方家庭要把未來都規劃好，嫁過去能夠不愁吃穿，沒有房貸也沒有車貸。他透露，「她爸講出令我印象深刻的一句話『人不自私天誅地滅』，至今仍歷歷在目」。

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女友爸還不斷強調，他的家庭背景不適合，還要再努力。他感到疑惑，「我也挺努力的啊，我哪裡不夠努力請叔叔可以跟我說，我自己反省一下，又或者是說叔叔所說的家世背景不夠厲害及不夠努力，是要怪爸媽給我的太少？」女友爸聽完後淡淡說了一句「我有今天的成就，都是靠我自己」。

▲▼情侶,分手,復合（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女友爸強迫兩人分手。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

原PO接著又問「叔叔您的成就是什麼？能教我嗎？這樣我才知道怎麼達到叔叔您說的努力？」不過，女友爸沒有回應，並要求兩人分手，下秒就把電話掛斷了。他還指出，從交往至今，只要女友出門，女友爸幾乎都會開車在後面跟蹤，「偷偷躲在暗處看她有沒有跟我講電話，她爸甚至把女友房間門的鎖拆掉方便查勤」，種種行為都讓他覺得很困擾。

貼文曝光後，引起網友討論，「國小工友要求門當戶對是不是搞錯什麼」、「分手，不要把自己人生過的這麼難，沒必要」、「她爸就想釣富二代金龜婿阿」、「這樣意思就是存款沒有破億，不要來找女兒」、「這種一律支持分手」、「這種家庭還是別碰，除非女友扛得住」。

不過，也有網友表示，原PO的回話太嗆了，難怪女友爸會不開心，「還蠻自以為的，笑噴」、「你太嗆了，應該已經被討厭了」、「你那樣問他爸，就是直接撕破臉阿」、「感覺女方條件不佳，但你直接跟女方爸爸對嗆也沒多厲害」、「很少看到男方直接與女方家長對嗆，很有趣」。

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