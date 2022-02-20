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台南月津港燈節、龍崎空山祭閉展倒數　黃偉哲邀民眾把握機會前往參觀

▲台南「月津港燈節」及「龍崎光節空山祭」，即將進入閉展倒數，黃偉哲市長邀請市民與各縣市朋友把握機會，來趟台南小旅行，體驗一場精彩的光影盛宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南「月津港燈節」及「龍崎光節空山祭」，即將進入閉展倒數，黃偉哲市長邀請市民與各縣市朋友把握機會，來趟台南小旅行，體驗一場精彩的光影盛宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受到全台民眾喜愛的「月津港燈節」及有全國最美山林燈節美譽的「龍崎光節空山祭」，即將進入閉展倒數，黃偉哲市長邀請市民與各縣市朋友把握機會，2月28日之前，一起來趟台南小旅行，體驗一場精彩的光影盛宴。

台南市政府表示，月津港燈節是台南極具代表性的文化節慶，也是台灣水岸藝術燈節的指標品牌，近年更成為新銳藝術家嶄露鋒芒的重要發表平台，每年都吸引數十萬遊客造訪。今年策展範圍包括月津港、永成戲院、鹽水歷史街區、鹽水車站、新創燈區等五大展區，作品數是歷年最多，光是過年期間就湧入18萬人次參觀。

▲台南「月津港燈節」及「龍崎光節空山祭」，即將進入閉展倒數，黃偉哲市長邀請市民與各縣市朋友把握機會，來趟台南小旅行，體驗一場精彩的光影盛宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次燈節以「禮物/PRESENT」為策展主題，首度在永成戲院，由國際知名日本藝術團隊「teamLab」，建構專屬的沉浸式互動投影《彩繪水族館》作品；車站燈區以鹽水車站為據點，將三棟倉庫搖身一變，化身為捻合歷史文化與光影科技的前衛展區。

在「公2」、「公3」與「公16」水域為今年新闢的燈區「新創燈區」，由藝術團隊「404 N.F」獨立策展，提供年輕藝術團隊發想與執行，共帶來 5 件新型態的大型裝置藝術；「公18-2」的「徵件燈區」也以「船說－One Piece 航行計畫」為主題全新策畫。

▲台南「月津港燈節」及「龍崎光節空山祭」，即將進入閉展倒數，黃偉哲市長邀請市民與各縣市朋友把握機會，來趟台南小旅行，體驗一場精彩的光影盛宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而被網友譽為「全國最美山林燈節」的龍崎光節空山祭，上一屆成功為「台南人口最少行政區」龍崎帶來超過16萬觀展人次及600萬元票房紀錄，並入圍多項藝術大獎，創下當地觀光新紀錄。

▲台南「月津港燈節」及「龍崎光節空山祭」，即將進入閉展倒數，黃偉哲市長邀請市民與各縣市朋友把握機會，來趟台南小旅行，體驗一場精彩的光影盛宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本屆延續展覽獨樹一格的寓言式策展，以龍崎特殊的惡地地形及伏流水為靈感發展主題故事。南市府攜手12組藝術家、動畫師、社區居民與在地學校共創，於虎形山公園周邊設置14件大型光景藝術作品、發展出1個寓言動畫故事「惡地伏流」。與去年相比，在作品量體、作品技術及路線安排上皆有驚喜。

「2022月津港燈節」及「龍崎光節空山祭」展期自即日起至2月28日止，更多詳情請至月津港燈節活動官網(https://www.yuejinlanternfestival.com)及相龍崎光節空山祭活動官方粉絲頁(https://www.facebook.com/longcilightfestival)查詢。

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