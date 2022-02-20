感情糾紛竟燒岳母家！台南恐怖女婿到案　檢建請預防性羈押

記者林悅／台南報導

台南市善化區月眉園路50巷內1處民宅，19日晚上7時多傳出火警，4樓建物2、3樓冒出火舌與濃煙，台南市消防局出動17車36人前往搶救，火勢在消防人員搶救下，約1小時撲滅，幸好無人員傷亡，善化分局案發後根據消防局提供線報，查獲涉嫌縱火的洪姓男子到案，查係感情糾紛引發犯意。

▲台南市善化區月眉園路50巷內1處民宅晚上傳出火警，4樓建物2、3樓冒出火舌與濃煙，善化分局查獲涉嫌縱火的洪姓男子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119報案台於19日晚上7時22分許據報，台南市善化區月眉園路50巷內有1處民宅發生火警，3、4樓竄出火舌與濃煙，119馬上派出南科、善化、大內、安定、山上、新市等消防分隊及新化中隊、第四大隊等消防人車17車36人前往搶救。

善化車組迅速到達現場，發現火場是4樓建物，3、4樓起火，消防人員馬上接駁水帶進行射水搶救，火勢在消防人員全力搶救下，火勢於晚上8時撲滅，並進行殘火處理，直到晚上近8時30分許殘火才完全撲熄。

初步甚查燃燒2樓與3樓的房間，燃燒面積25平方公尺，幸無人員傷亡，惟起火原因可疑，不排除有人為縱火之嫌。消防人員將火場蒐集相關人車線索，提供善化分局警方偵辦。

善化分局漏夜調查，係因屋主女兒陳女與涉案人洪姓男子近期協商離婚，陳女於19日接獲洪男以通訊軟體傳訊，表示要對陳女及其家人傷害，並揚言要放火燒毀住家等字語，隨即於晚上7時許接獲消防隊通報該處發生火警。

警方獲報後立即組成專案小組，針對洪男展開調查，案經分局積極查緝，洪男自知難逃法網，於深夜至善化分局投案，洪嫌坦承縱火犯行，全案訊後依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦，因其有反覆實施之可能性，警方建請檢察官聲請預防性羈押。