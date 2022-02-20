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強烈冷氣團南下　台南關子嶺龜丹溫泉9成住宿近滿房

▲強烈大陸冷氣團大舉南下，全台氣溫驟降天氣又濕又冷，台南關子嶺龜丹溫泉9成住宿近滿房。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲強烈大陸冷氣團大舉南下，全台氣溫驟降天氣又濕又冷，台南關子嶺龜丹溫泉9成住宿近滿房。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導


受強烈大陸冷氣團大舉南下，全台氣溫驟降天氣又濕又冷，週六週日有降到10度左右的低溫，在這樣寒冷的天氣下，反倒激起民眾上山泡湯吃熱騰騰桶仔雞美食遊興，台南關子嶺龜丹溫泉9成住宿近滿房。

崑山科技大學前幾日公布民調成績，台南施政滿意度高達82.2％，各施政指標中交出亮眼成績單，其中「發展觀光旅遊與休閒活動」滿意度為最高，滿意度近8成4，獲得民眾一致認同，也擴及全台有感。

台南市長黃偉哲表示，非常感謝市民朋友的肯定，在這2年疫情影響下，市府和台南所有觀光業者同心協力展現無比鬥志，沉潛磨練服務專業，翻修更新老舊硬體，加強防疫安心旅遊，讓臺南在危機中不但觀光旅遊能快速恢復，還能逆勢成長的城市，讓旅客感受不斷與時精進高品質的旅遊服務﹗

▲強烈大陸冷氣團大舉南下，全台氣溫驟降天氣又濕又冷，台南關子嶺龜丹溫泉9成住宿近滿房。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據台南市觀光旅遊局調查，溪北白河後壁東山等區週六有近6萬的旅客造訪，關子嶺溫泉區、水火同源、後壁俗女村及仙湖農場等都是熱門的觀光景點，大關子嶺地區20日一早更是逾5千人湧入，泡湯美食依然是天冷經典；而台南後花園楠西玉井大內等區19日週六也有近2萬的旅客走訪，來趟龜丹溫泉泡個美人浴，氤氳繚繞舒緩身心，也是天冷旅客出遊首選。台南市溫泉協會理事長林憲堂表示，只要天氣一冷反而是關子嶺溫泉最熱騰騰的時刻，19日週末住宿率9成以上，歡迎大家趕緊捉住這一波寒流到關子嶺泡湯。

▲強烈大陸冷氣團大舉南下，全台氣溫驟降天氣又濕又冷，台南關子嶺龜丹溫泉9成住宿近滿房。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市觀光旅遊局郭貞慧局長表示，台南積極行銷觀光不遺餘力，在國內旅遊討論聲量一直很熱，台南人款待客人的熱情，讓評價很好大家口碑不斷，許多藝人也強烈推薦，甚至想移居台南，這也成功吸引旅宿持續投資加入，旅宿家數是六都第一，還在不斷往上增加。台南在元宵後依舊精采活動滿滿一籮筐，2022 府城成功燈會及月津港燈節會持續到228連假，另外台南關子嶺溫泉—「山林市集」也即將於228連假期間舉行，西拉雅廣場3萬朵玫瑰花燈「愛在台南浪漫燈海」活動持續到3月27日，邀請大家一同來體驗美好浪漫的台南生活。

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