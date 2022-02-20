白宮警告：俄羅斯恐「隨時」攻擊烏克蘭　拜登將召開國安會議

▲拜登將於美東時間20日召開白宮國安會。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭危機未解。美國白宮19日再次警告，俄羅斯隨時可能對烏克蘭發動攻擊，對此，總統拜登將於20日召開白宮國家安全會議，商討相關問題。另一方面，副總統賀錦麗19日也宣示，美國將與烏克蘭站在一陣線，若俄國發動入侵，美方將做出迅速、嚴正的回應行動。

根據路透報導，俄羅斯「戰略核武演習」19日在總統普丁（Vladimir Putin）的監督下展開，與此同時，華府指責烏克蘭邊境附近的俄羅斯軍隊正在推進，並準備發動攻擊。白宮警告，俄羅斯可能隨時向烏克蘭發動攻擊，總統拜登將於20日召開國安會討論烏俄問題。

▲美國副總統賀錦麗表示，若俄軍侵入烏克蘭，美國將做出迅速回應。圖為賀錦麗先前出訪新加坡與李顯龍會晤。（圖／路透）

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）19日在德國慕尼黑安全會議上發表談話時提到，如果俄國入侵烏克蘭，美國將做出「迅速、嚴正與團結」的回應，或將針對俄羅斯的金融機構和關鍵產業實施影響深遠的經濟制裁與出口管制，「毫無疑問地，實施這些協調一致的全面性措施，將對那些必須負責的人造成巨大損害。」

賀錦麗在會晤中向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，美國在烏克蘭領土完整與主權的重要性方面嚴肅以對，「在這觀點上，美國與烏克蘭站在一起。」澤倫斯基除了感謝美國對於烏克蘭國防的支持外也說，「這是我們的土地，我們唯一想要的是和平。」

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