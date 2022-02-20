烏克蘭政府軍2死！烏東砲聲不斷　單日近2000起違反停火事件

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭東部砲火連連，親俄分離份子攻擊造成政府軍2死4傷。根據歐洲安全與合作組織（OSCE），19日一天烏東就發生近2000起違反停火協議的事件。外媒記者也指出，19日晚間至20日早晨仍持續聽見爆炸聲。

▲ 烏克蘭政府軍一名士兵於烏東頓涅茨克前線。（圖／路透）

綜合《路透社》、《法新社》報導，一名外交消息人士20日透露，OSCE觀察員光是19日一天就在烏克蘭東部記錄下近2000起違反《明斯克協議》停火規定的事件，18日則有1400多起。

《路透社》記者也指出，19日晚間及20日早晨都在分離份子控制的頓涅茨克（Donetsk）市中心聽見多起爆炸，原因目前不明，分離主義者及基輔當局皆未發表評論。

烏克蘭政府軍及分離份子自2014年來持續在烏東頓巴斯地區（Donbass）的頓涅茨克及盧甘斯克交火，砲火最猛烈的地點在盧甘斯克西北部，距離政府控制的北頓涅茨克（Severodonetsk）約20公里。俄羅斯在烏國邊境集結10多萬大軍之際，本周烏東砲擊事件激增，引發各界憂慮，恐怕促使俄羅斯採取軍事行動。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）出席慕尼黑安全會議時公開向俄國總統普丁（Vladimir Putin）喊話，「我不知道俄國總統想要什麼，所以我也要求雙方應該會面」，同時呼籲西方盟友祭出制裁，讓俄羅斯了解侵烏的沉重代價。