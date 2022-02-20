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美直升機突墜海！距離「邁阿密海灘」僅46公尺　戲水遊客嚇傻

▲▼看傻！美佛州海灘擠滿遊客 天降直升機墜海。（圖／Miami Beach PD）

▲遊客突然看到一架直升機墜落海面。（圖／Miami Beach PD）

記者王佩翊／綜合報導

美國佛羅里達州邁阿密海灘19日突然有一架直升機墜毀在附近海面上，機上共3名乘客，其中2人受傷後被送往醫院。不過事發當時沙灘與海上還有大量的遊客在戲水，而直升機墜毀位置距離岸邊僅不到46公尺，幸好並沒有觀光客因此受到波及。

根據CNN報導，邁阿密警方19日在推特上發文表示，當天下午1時10分左右接獲通報稱，有一架直升機墜毀在海面上，警消人員隨即趕往現場，發現2名受傷的乘客，並將其送往醫院治療，所幸兩人已無大礙，而另一名同行乘客則未受傷。

對此，聯邦航空管理局發表聲明指出，該架直升機為羅賓遜R44機型（Robinson R44），未來將與國家運輸安全委員會共同針對此次事故進行調查，並隨時提供最新消息。

儘管此次墜機意外並未造成人員死亡，但是由於直升機的墜落地點距離海灘十分接近，因此也嚇壞了大批遊客。有一名在邁阿密海灘遊玩的旅客正好拍下整個過程，並將影片上傳至網路，隨即引發熱烈討論。

一名在現場的目擊者表示，直升機墜毀前曾在深水海域來回飛行了很多次，隨後突然開始傾斜，直接墜毀在海面上，嚇壞了現場所有人。而直升機墜毀地點距離岸邊僅46公尺，十分危險，幸好岸上沒人因此受傷。

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