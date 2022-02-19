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台南善化區住宅火警　疑有人為縱火原因待查

▲台南市善化區月眉園路50巷內1處民宅晚上傳出火警，4樓建物2、3樓冒出火舌與濃煙，台南市消防局出動17車36人前往搶救。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市善化區月眉園路50巷內1處民宅晚上傳出火警，4樓建物2、3樓冒出火舌與濃煙，台南市消防局出動17車36人前往搶救。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區月眉園路50巷內1處民宅，19日晚上7時多傳出火警，4樓建物2、3樓冒出火舌與濃煙，台南市消防局出動17車36人前往搶救，火勢在消防人員搶救下，約1小時撲滅，幸好無人員傷亡，由於起火原因可疑，不排除人為縱火之嫌，目前真正起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市消防局119報案台於19日晚上7時22分許據報，台南市善化區月眉園路50巷內有1處民宅發生火警，3、4樓竄出火舌與濃煙，119馬上派出南科、善化、大內、安定、山上、新市等消防分隊及新化中隊、第四大隊等消防人車17車36人前往搶救。

▲台南市善化區月眉園路50巷內1處民宅晚上傳出火警，4樓建物2、3樓冒出火舌與濃煙，台南市消防局出動17車36人前往搶救。（圖／民眾提供，下同）

善化車組迅速到達現場，發現火場是4樓建物，3、4樓起火，消防人員馬上接駁水帶進行射水搶救，火勢在消防人員全力搶救下，火勢於晚上8時撲滅，並進行殘火處理，直到晚上近8時30分許殘火才完全撲熄。

初步甚查燃燒2樓與3樓的房間，現場沒有裝住警器，燃燒面積25平方公尺，幸無人員傷亡，惟起火原因可疑，不排除有人為縱火之嫌。真正起火原因及財物損失由消防局調查中。

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