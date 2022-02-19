稱賣相不佳無法收購台南蔥農叫苦連天　陳亭妃、郭信良怒斥農委會、農業局擺爛

▲台南蔥農叫苦連天，立委陳亭妃、台南市議長郭信良怒斥農委會、台南市農業局擺爛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

紅蔥頭因為產銷失衡，陳亭妃2月7日向農委會反應，2月8日更直接赴台南2個紅蔥頭產地會勘，農糧署承諾會持續進行收購，且有2家合作社投入紅蔥頭，不過10多天過去，卻沒有實質動作，19日再次有曲民向台南市議長郭信良陳情，若是收成的紅蔥頭冒出芽來，就更不可能出售，陳亭妃、郭信良怒斥農業局擺爛。

農民的紅蔥頭都已經發綠芽，陳亭妃說現場話說得很好聽，難道農糧署是在應付農民？陳亭妃說，全台紅蔥頭有超過8成，在台南的安南、七股、北門等地栽種，而紅蔥頭的特性和其他農作物不同，企業認購無法解決問題，一定要確保加工廠收購，讓農民採收後，馬上進入冷鏈程序，否則如果連紅蔥頭都無法解決，她認為農委會已經失能。

「2月7日就反映的事，10多天不處理，現在竟然好意思說賣相不佳無法收購？根本是太扯了！」陳亭妃認為，農糧署的理由是推託之詞，按照上週的承諾，紅蔥頭是以收購計畫到加工廠，根本沒有賣相問題，農糧署行政怠惰是事實，應在2天內想辦法亡羊補牢。

陳亭妃說，農糧署現在只會雙手一攤，那她要問，這10多天的時間，農糧署到底做了什麼？把自己的擺爛行為，轉嫁到農民身上，農民投訴無門，心在淌血。她也說，如果這10多天遇到什麼阻礙，也應該往上呈報，大家共同想辦法幫忙排除，而不是不作為，時間到了才喊沒辦法處理，「這不是行政機關應該有的態度」。陳亭妃表示，紅蔥頭產銷調節，原本是能處理的小事，但農糧署及農業局的不作為，才讓整件事延燒起來，讓農民求助無門。

紅蔥頭價格崩跌，台南市蔥農看著已經收成的紅蔥頭憂心不已，19日再次向台南市議會郭信良議長陳情，表示現在紅蔥頭乏人問津，若是收成的紅蔥頭冒出芽來，就更不可能出售，市府農業局遲遲提不出要如何處理的章程，實在令人憤怒不平。

紅蔥頭價格崩盤此事件在1月底、2月初即已爆發，各媒體也爭相報導，農業局卻仍冷漠以對，不僅未積極因應，更是毫無作為，蔥農們得不到實質的協助，對此郭信良議長罕見地怒斥農業局擺爛，應該要好好檢討，不要只逞口舌之快。

郭信良議長強調，現在蔥農們訴苦無門，只能眼睜睜看著收成的紅蔥頭滯銷，付出的心血成空，這是政府無能的結果。他要求農業局盡快啟動相關對蔥農的救濟措施，除了要迅速，還要能確實地解決蔥農們的困境，讓農民們有感。

台南市政府回應指出，市府自去年接獲農民反應後，即啟動各項對應作為，包含加工收購、行銷推廣、促銷活動等：1、加工收購部分，截至2/18，市府委託的兩家加工廠，穩群已收218942公斤，嘉農已收271335公斤，合計490277公斤。

2、有關行銷推廣，除邀請知名總鋪師阿勇師，教導民眾如何利用紅蔥頭提升料理風味外，也媒合企業認購、製作認購單提供各區公所、廟宇，希望透過民間團體號召更多民眾購買生鮮；媒合企業認購生鮮紅蔥頭部分，至2/19，合計已達20980斤。3、有關促銷活動部分，於2/19已於產地七股辦理紅蔥頭產業文化活動，吸引上千名民眾參與，另於台南假日市集亦委託台南地區農會辦理特賣，2/19備鮮貨600斤、加工品72組，不到1個半小時即銷售一空，因民眾參與踴躍，雖緊急調配農民出貨，但仍不敷使用。因民眾反應熱烈，假日農市特賣將持續於20日與下週六日舉辦，屆時將增加儲備數量，以提高民眾採買。