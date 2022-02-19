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多家陸企被美列「惡名市場」　陸商務部：不負責任不客觀

▲▼美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

▲美將多家大陸企業列入「惡名市場」清單。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國貿易代表辦公室17日公布報告，將多家中國大陸企業列入「惡名市場」（Notorious Markets）名單，並指中國大陸仍是全球第一大仿冒品來源地。對此，大陸商務部18日晚間表示，美方在報告中對相關企業的描述採用「據稱」或「據報導」等模棱兩可的措詞，既沒有確鑿證據，也沒有充分論證，是不負責任和不客觀的，「中方不認可該報告結論，並對美方這種不負責任的做法表示堅決反對。」

大陸商務部提到，近年來，中國知識產權保護制度不斷完善，知識產權保護體系逐步健全，知識產權保護得到全面加強。中國持續加大執法力度，對群眾反映強烈、社會輿論關注、侵權假冒多發的重點領域和區域，重拳出擊、整治到底。中方企業投入大量資源，積極配合政府部門和權利人，打擊侵權盜版。

大陸商務部指出，中國在知識產權保護方面取得的成效有目共睹，世界知識產權組織發布的《2021年全球創新指數報告》顯示，中國名列第12位，整體排名連續6年保持上升勢頭，部分指標穩居全球領先地位，「美方應全面、客觀反映中國政府和企業在知識產權保護方面所做的努力和取得的進展，並做出公正評價，避免對企業造成不應有的負面影響。」

大陸商務部強調，假冒盜版問題在美國原來就有，現在也有，「美方頻頻利用所謂的『惡名市場報告』指責其他國家，卻在報告中對自己國內的假冒盜版隻字不提，這樣的雙重標準令人感到遺憾。」

大陸商務部還說，保護知識產權、打擊侵權假冒，是世界各國共同面臨的挑戰。尤其在經濟全球化和互聯網等新技術飛速發展的今天，打擊侵權假冒需要各國通力合作，「中國願同世界各國加強知識產權保護合作，為全球企業營造公平競爭的營商環境。」

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