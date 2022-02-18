美國公布「2021惡名市場名單」　台灣未被列名

▲美國公布「2021惡名市場名單」，台灣未列其中。（圖／路透）

文／中央社



美國貿易代表署2021年惡名市場名單中，「電影天堂」今年仍被列名，但不再指稱架設於台灣。中國蝦皮、淘寶、拼多多等平台今年依然上榜，另被點名的還有速賣通與微信電子商務生態系統。

貿易代表署（USTR）今天公布2021年仿冒與盜版惡名市場（notorious markets）報告，點名42個虛擬網站與包括中國、印度、馬來西亞、越南等18國的35個實體市場。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，假冒與盜版商品的全球貿易破壞美國關鍵創新與創造力，並損害美國勞工。這樣的非法貿易還增加參與製造仿冒品勞工的被剝削性勞動行為，仿冒商品也可能對全球消費者與勞工健康與安全構成重大風險。

過去多年都遭點名並被指架設於台灣的「電影天堂」（DYTT8）今年再度列榜，但報告不再提到網站架設於台灣，僅表示該「電影天堂」是全球最受歡迎的非英語盜版網站之一，提供未經授權電影、電視節目、音樂與軟體，嚴重威脅中國境內外合法內容供應商。

中國依然是惡名市場名單大宗。報告指出，中國是美國海關與邊境保護局（CBP）查獲仿冒品與強迫勞動商品數量最多的國家。非政府組織與行業聯繫人也提報表示，位於中國的仿冒品製造工廠的工作環境通常不安全，未遵守當地或國際環境、健康與安全標準。

過去多年被列入惡名市場名單的蝦皮、百度網盤、敦煌網、拼多多、淘寶今年依然榜上有名。隸屬於阿里巴巴集團的速賣通（Aliexpress）以及微信電子商務生態系統（Wechat “Weixin” E-Commerce Ecosystem）今年也在列。

在提到架設於新加坡的蝦皮購物時，報告指出，蝦皮主要服務於東南亞、拉丁美洲與歐洲，除了台灣蝦皮外，所有的蝦皮平台上假冒商品數量都相當驚人。

報告指出，總部設在中國的微信電子商務生態系統據信是中國最大仿冒商品平台之一，2021年活躍用戶達12億，其電子商務生態系統在微信平台無縫運作並促進分銷與銷售仿冒品的狀況令人擔憂。

實體市場黑名單部分，報告指出，中國仍是全球第一大仿冒品來源地，來自中國連同從中國轉到香港的商品佔美國海關與邊境保護局2020年查獲仿冒品總值的83%，以數量計算也達到79%。