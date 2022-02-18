大同技術學院111學年起停招　「最後942名學生」去向曝光

▲大同技術學院遭到教育部勒令自111學年度起全面停招。（圖／翻攝自Google Maps）

記者許敏溶／台北報導

辦學近60年的嘉義私立大同技術學院，因陷入財務危機，教育部也命令學校從111學年度起全面停招，大同大學今（18日）表示，尚未收到教育部正式公文，暫時無法回應，而維護學生受教權及保障教職同仁權利，是現今最重要任務，目前還有942名學生，希望學生能原校畢業或得到完善的輔導安置，並強調至今教職員工薪資仍維持正常發放，未曾積欠薪資。



2月14日召開私校諮詢會，據了解，除建議中州科技大學全面停招，也決議大同技術學院自111學年度起全面停招，教育部已證實此事，指原因為該校到去年底可用資金不足以支應台糖公司等租金及每月經常性現金支出，要求董事會在1月前捐資3千萬，但董事會未在期限內完成捐資，加上台糖因遭積欠太保校區經費，向法院提起假扣押，經徵詢私校諮詢會意見後，教育部決議該校自111學年度起全面停招。

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▲大同技術學院發表遭勒令停招說明。（圖／翻攝自大同技術學院官網）

大同技術學院今則表示，尚未收到教育部停招的正式公文，暫時無法回應，並指董事會曾積極尋求外界與企業資金挹注，但尚無明確結果，所在今年1月20日的董事會上，決議主動辦理停招，並已將會議紀錄報部核備。

而根據大專校院校務資訊公開平台，大同技術學院目前學生共有942人、專任教師46人、兼任教師39人；大同大學表示，辦理停招是為了照顧現有學生與教職同仁，期望學生能原校畢業或得到完善的輔導安置，教職同仁能獲得較好的優離、優退或資遣慰問。