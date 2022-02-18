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校園疫情延燒、今再增10例確診　總數達1107例

▲▼寒假結束開學在即，台北市環保局針對轄內公私立高中職、國中小學及公立幼兒園共291所學校進行環境消毒，維護師生健康安全。（圖／記者湯興漢攝）

▲校園再傳10例確診，圖為之前北市環保局針對學校進行環境消毒。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，台灣本土疫情持續延燒，今（18日）新增67例確定病例，包括16例本土及51例境外移入，而根據教育部公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，各級學校新增10例確診個案，包括2例本土案例、8例境外移入，其中本土病例連續3天有新增個案，目前校園累計總數達1107例。

近期國際疫情因Omicron病毒而延燒，累計到今天為止，全球染疫人數超過4.19億人，各國疫情持續蔓延，台灣本土則有多縣市爆發感染，今天新增16例本土確診病例，另有51例境外移入，總計新增67例。

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本土疫情連環爆，根據教育部公布最新統計資料，今天各級學校學生確診總數新增10例，其中2例為本土確診案例，國中、高中各增一例，也讓本土確診總數來到824例，而且連續3天都有本土新增個案，824例當中，230例為本土大專校院生，高中生131例、國中生126例、國小生216例，還有121例幼兒園生。

▼今天校園再新增10例確診，確診總數來到1107。（圖／教育部提供）

▲▼今天校園新增10例確診，總數來到1107。（圖／教育部提供）

另今天新增8例境外移入個案，7例為境外大專校院學生，1例為幼兒園生，也讓境外生確診總數來到283例，其中大專校院學生240例，境外移入高中生37例，國中生1例、國小生4例、幼兒園生1例。

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