烏東「吉普車爆炸」殘骸四散影片曝光　美國、烏克蘭控：預謀攻擊

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭東部分離主義份子把持邊境地區頓巴斯（Donbas），自行宣布成立頓涅茨克人民共和國（Donetsk People's Republic，DPR），當地城鎮頓涅茨克19日發生汽車爆炸案，位置非常靠近政府大樓。但是，美國及烏克蘭官員表示，此事件為預謀攻擊，旨在加劇緊張局勢。

頓涅茨克人民共和國官方頻道表示，「晚間7時左右，政府大樓附近的停車場有一輛汽車被炸毀，整個城市都聽得見爆炸聲，緊急情勢部已經趕往爆炸地點。」CNN指出，受損車輛是一輛俄羅斯製吉普車，但目前無法確認起火原因。

▲一輛吉普車在烏克蘭東部城市頓涅茨克被炸毀。（圖／路透）



烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）直言，「我們認為這是演出來的，也是一種挑釁。」美國國務院發言人形容，這是一場「假旗行動」（false flag operation），不論汽車爆炸案，或者分離主義領袖宣稱遭烏克蘭攻擊而呼籲疏散，都是為了「透過謊言及假消息，掩飾俄羅斯才是這場衝突中的侵略者」。

與此同時，歐洲安全與合作組織（OSCE，簡稱歐安組織）表示，17日起，烏克蘭及東部分裂地區前線持續違反停火協議，緊急事態急速升溫，「過去24小時，出現平民傷亡、平民財物及基礎設施遭破壞的指控。」

烏東戰爭始於2014年，奪走超過1.4萬條人命，經過激烈戰火後，部分地區落入分離主義份子手中。但是，頓涅茨克共和國未獲任何政府承認，包括俄羅斯。

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