半數俄軍就攻擊位置！最新衛星圖曝光　烏克蘭邊境有「軍事活動」

▲美國公司馬薩爾科技(Maxar Technologies)的最新衛星影像。(圖/翻攝自推特/@ChristopherJM)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統拜登18日再次宣稱,俄羅斯總統普丁可能會在最近幾天對烏克蘭發動攻擊,而最新衛星影像顯示,靠近烏克蘭邊境的白俄羅斯、克里米亞和俄羅斯西部多個地點有軍事活動,白俄羅斯西北部至少有50架新部署的直升機。美國防部官員也透露,至少有一半的駐紮俄軍已經處於攻擊位置。

A large, new helicopter deployment of at least 50 helicopters arrived at Lida airfield, in NW Belarus, says @Maxar . Images taken Feb. 16. pic.twitter.com/TVQXfiAy5b