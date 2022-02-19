半數俄軍就攻擊位置！最新衛星圖曝光　烏克蘭邊境有「軍事活動」

▲美國公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）的最新衛星影像。（圖／翻攝自推特／@ChristopherJM）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登18日再次宣稱，俄羅斯總統普丁可能會在最近幾天對烏克蘭發動攻擊，而最新衛星影像顯示，靠近烏克蘭邊境的白俄羅斯、克里米亞和俄羅斯西部多個地點有軍事活動，白俄羅斯西北部至少有50架新部署的直升機。美國防部官員也透露，至少有一半的駐紮俄軍已經處於攻擊位置。

A large, new helicopter deployment of at least 50 helicopters arrived at Lida airfield, in NW Belarus, says @Maxar . Images taken Feb. 16. pic.twitter.com/TVQXfiAy5b — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 18, 2022

美國公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）的最新衛星影像顯示，白俄羅斯、克里米亞和俄羅斯西部多個地點有軍事活動，其中白俄羅斯西北部至少有50架新部署的直升機，距烏克蘭邊境約25公里的米勒羅佛機場（Millerovo Airfield）也部署包含戰車、運兵車及支援裝備的戰鬥群。

另外在克里米亞同樣部署了70架直升機，CNN也指出，在俄羅斯Valuyski和Belgorod都部署了武裝直升機。這些衛星影像和莫斯科官方稍早的撤軍說相斥，當時俄國防部發表聲明指，在軍演結束後，大部分的俄軍將撤回基地，甚至公布了火車運送坦克車的畫面當證明。

美國五角大廈官員向CNN表示，烏克蘭周圍的約15萬俄軍有將近一半都處於攻擊位置，營級戰術群的數量已增加至120至125個；通常一個營由約1000人組成。這名官員表示，俄軍持續朝邊境方向推進，在過去48小內處於攻擊位置的部隊數量已達40％至50％。

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