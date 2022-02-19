快訊／俄媒：烏克蘭24小時內朝「烏東親俄區」發射100多枚火砲

▲烏克蘭士兵在東部頓內次克（Donetsk）地區進行實彈演練。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄媒最新消息指出，烏克蘭政府軍在過去24小時之內，朝東部親俄地區「頓內次克人民共和國」發射至少100多枚火砲。根據歐洲安全與合作組織（OSCE）數據，從18日開始的24小時內，頓內次克地區已發生222起違反停火協議的事件，盧甘斯克地區則有654件。

Более сотни мин различного калибра выпущено по территории ДНР за ночь



https://t.co/S9FTlGjwEX — Интерфакс (@interfax_news) February 19, 2022

俄羅斯《國際文傳電訊社》（INTERFAX）報導根據「聯合停火控制與協調中心」（JCCC）消息指出，烏克蘭在過去24小時之內朝頓內次克（Donetsk）發射了109枚不同口徑的火砲，以及丟擲了40枚手榴彈。

《俄新社》報導則指，烏軍於19日凌晨開始，至少朝3個不同方向發射了6枚120毫米口徑砲彈與24枚地雷。根據歐洲安全與合作組織（OSCE）數據，從18日開始的24小時內，頓內次克地區已發生222起違反停火協議的事件，盧甘斯克地區（Luhansk）則有654件。

位於烏克蘭東部的盧甘斯克與頓內次克與政府的衝突從2014年爆發至今，根據聯合國統計，衝突造成的死亡人數超過1.3萬人，另有約4.4萬人受傷。2015年2月達成的《明斯克協議》使烏克蘭政府與自行宣布獨立的頓內次克、盧甘斯克停火及撤軍，但成效不佳，烏俄兩股勢力仍在該地爭權。

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