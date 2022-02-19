烏東「輸油管、加油站」連環爆炸！　橘火球沖天照亮夜空

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭東部盧甘斯克省（Lugansk）在當地時間19日接連傳出爆炸聲響，當地的一條輸油管在凌晨12點10分左右發生強烈爆炸，不到半小時後，距離第一次爆炸只有幾公里遠的另一個加油站也傳出爆炸事故，還好目前還未接獲任何死傷消息。盧甘斯克天然氣公司認為，這2次爆炸均是蓄意破壞所致。

In Lugansk explosion. Burns looks like a gas pipeline. pic.twitter.com/T9mRHSruk4 — ZOKA (@200_zoka) February 18, 2022

綜合俄媒報導，東烏頓巴斯地區（Donbass）一條從俄羅斯延伸到東歐和中歐的「德魯斯巴（Druzhba）輸油管」，在19日凌晨發生強烈爆炸。從網路流出的畫面可見，爆炸發生後，現場噴發出橘紅色的火光，照亮了整個夜空，場面駭人。

New footage shows the extent of the damage to a gas pipeline that exploded then caught fire in Lugansk, local media report citing LPR officials. pic.twitter.com/0HduyhKMSZ — Alex kennedy (@Alexkennedy30) February 19, 2022

報導稱，烏克蘭應急小組在接到通報後，便立刻派出急救人員和警消趕赴現場，而天然氣公司的緊急救援隊也迅速前去支援。然而在爆炸發生的半小時左右，距離現場只有幾公里遠的一個加油站也傳出爆炸聲響，還好2起事故都尚未傳出傷亡消息，而且大火也很快就被撲滅。

A second powerful explosion thundered in Lugansk. They blew up second section of the gas pipeline!

+ gas station on fire in Kamennobrodsky district #UkraineConflict #RussiaUkraineCrisis pic.twitter.com/Lazc4YUDlE — Eli Zifferblatt (@elizifferblatt) February 19, 2022

盧甘斯克天然氣公司總經理博格羅季科（Tatiana Bogorodko）指出，該公司的專家在評估爆炸性質後認定，這2起爆炸均為蓄意破壞所致，但具體爆炸的原因和受損情況仍有待確認。

在盧甘斯克發生輸油管強烈爆炸的數小時前，東烏另一個被親俄份子控制的城市頓涅茨克（Donetsk）也發生了汽車爆炸事件，因此法新社和《紐約郵報》都擔心，這可能會成為俄羅斯入侵烏克蘭的藉口。

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