烏東「輸油管、加油站」連環爆炸！　橘火球沖天照亮夜空

記者葉睿涵/綜合報導

烏克蘭東部盧甘斯克省(Lugansk)在當地時間19日接連傳出爆炸聲響,當地的一條輸油管在凌晨12點10分左右發生強烈爆炸,不到半小時後,距離第一次爆炸只有幾公里遠的另一個加油站也傳出爆炸事故,還好目前還未接獲任何死傷消息。盧甘斯克天然氣公司認為,這2次爆炸均是蓄意破壞所致。

In Lugansk explosion. Burns looks like a gas pipeline. pic.twitter.com/T9mRHSruk4 — ZOKA (@200_zoka) February 18, 2022

綜合俄媒報導,東烏頓巴斯地區(Donbass)一條從俄羅斯延伸到東歐和中歐的「德魯斯巴(Druzhba)輸油管」,在19日凌晨發生強烈爆炸。從網路流出的畫面可見,爆炸發生後,現場噴發出橘紅色的火光,照亮了整個夜空,場面駭人。

New footage shows the extent of the damage to a gas pipeline that exploded then caught fire in Lugansk, local media report citing LPR officials. pic.twitter.com/0HduyhKMSZ — Alex kennedy (@Alexkennedy30) February 19, 2022

報導稱,烏克蘭應急小組在接到通報後,便立刻派出急救人員和警消趕赴現場,而天然氣公司的緊急救援隊也迅速前去支援。然而在爆炸發生的半小時左右,距離現場只有幾公里遠的一個加油站也傳出爆炸聲響,還好2起事故都尚未傳出傷亡消息,而且大火也很快就被撲滅。

A second powerful explosion thundered in Lugansk. They blew up second section of the gas pipeline!

+ gas station on fire in Kamennobrodsky district #UkraineConflict #RussiaUkraineCrisis pic.twitter.com/Lazc4YUDlE — Eli Zifferblatt (@elizifferblatt) February 19, 2022

盧甘斯克天然氣公司總經理博格羅季科(Tatiana Bogorodko)指出,該公司的專家在評估爆炸性質後認定,這2起爆炸均為蓄意破壞所致,但具體爆炸的原因和受損情況仍有待確認。

在盧甘斯克發生輸油管強烈爆炸的數小時前,東烏另一個被親俄份子控制的城市頓涅茨克(Donetsk)也發生了汽車爆炸事件,因此法新社和《紐約郵報》都擔心,這可能會成為俄羅斯入侵烏克蘭的藉口。

►烏東「吉普車爆炸」殘骸四散影片曝光 美國、烏克蘭控:預謀攻擊

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼?》