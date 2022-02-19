華碩手機贏得消費者重視　持續追求極致創新與卓越品質

▲華碩積極拓展手機領域，近年來更投入電競手機市場，ROG Phone系列受到許多玩家的青睞。

智慧型手機已成為現代人日常生活的一部份，用戶實際使用後，肯定有第一手的體驗感受，無疑是各家業者口碑評鑑的重要參考指標之一。由《東森新媒體ETtoday》主辦的「2021企業品牌聲望大調查」，台灣品牌華碩在手機類勇奪三大獎項，分別為最佳品牌、最佳人氣與永續經營，不讓國外品牌專美於前。

華碩為全球知名的跨國科技企業，創立於1989年，以提供頂尖的主機板，以及高品質的個人電腦、螢幕、顯示卡、路由器及全方位科技解決方案聞名。至今，華碩持續研發設計新世代的智慧創新技術，以無與倫比的絕佳體驗為消費者織就美好數位生活。

無與倫比的絕佳體驗 為消費者織就美好數位生活

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華碩令人熟知的產品，大多與電腦相關，不過，華碩也積極拓展手機領域，逐漸打響名號，近年來更積極投入電競手機市場，而ROG Phone系列也受到許多玩家的青睞，培養了死忠用戶。

▲華碩令人熟知的產品，大多與電腦相關，近年，華碩積極拓展手機領域。

整體來說，華碩手機業務在去年第2季已經達到損益兩平，是2014年推出ZenFone以來首見。從此次華碩手機在「2021企業品牌聲望大調查」得獎，也顯示華碩的努力已經收到成效，在消費者心目中建立品牌形象地位。

過去，華碩也曾入選美國《財富》雜誌「全球最受推崇公司」、英國《湯森路透》「全球百大科技領導企業」，以及美國《富比士》雜誌「最受信賴公司」。

華碩在治理、社會、環境及創新皆有卓越成績

同時，華碩也提出永續目標，包含Eco Product營收占比成長20%、無鹵料件合格比例85%、PVC使用量減少10%、溫室氣體排放量減少50%、產品能源效率提升50%、營運廢棄物轉化率90%、全球產品回收率20%。

▲華碩推出的電競手機ROG Phone系列，培養了死忠用戶。

華碩表示，永續績效受到全球投資機構、國際組織及政府單位等外界肯定，於治理、社會、環境及創新皆有卓越成績，將持續結合永續理念創造企業競爭力，朝向躋身世界級的綠色高科技領導群，為人類社會做出貢獻的願景而努力。