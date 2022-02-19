隔壁就有！手搖飲元老「清心福全」深耕35年

▲清心福全自從在台南發跡之後在台已有35年歷史，目前全台約有近950間門市。（圖／品牌提供）

說到台灣的手搖飲元老，絕對非「清心福全」莫屬，清心福全自從在台南發跡之後在台已有35年歷史，目前全台約有近950間門市，對於台灣人來說就像是鄰居般親切，其中清心福全有一款首創飲品你也一定喝過，而清心福全也在《ETtoday》2021企業品牌聲望大調查活動拿下「永續經營獎」。

這款首創飲品你一定喝過

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清心福全在台深耕35年，回顧以往點滴，創辦人趙福全夫妻在1987年於台南設立全台首間「清心冷飲站」，那時候只有一座簡易的吧檯、陳列茶桶以及杯子等器具，主要販售冷飲和冰品，其中最受民眾喜愛的就是現場沖泡、調製的茶飲。

由於茶飲倒入杯中並加入冰塊時，表面會有一層漂浮的泡沫，還會有細小泡沫從杯底竄起，對於當時的消費者來說這是非常新奇的體驗，因此這些茶飲就被稱為「泡沫紅茶」、「泡沫綠茶」，帶起手搖飲的盛行風潮。

隨著名氣逐漸響亮、連鎖加盟版圖擴張，為了讓品牌更有識別度，清心冷飲站在2005年正名為「清心福全冷飲站」並註冊商標，於原有的「清心」名號之後加上創辦人名字「福全」，希望每杯手搖飲都能帶給消費者「清」澄「心」靈、「福」澤「全」備的小確幸。

▲除了茶葉之外，趙福全也十分在乎「冰塊」，購入日本星崎（Hoshizaki）製冰機自製冰塊，嚴格把關每一個細節。（圖／品牌提供）

茶飲的靈魂就是茶葉，創辦人趙福全在挑選茶葉以及製作茶飲上，多方試茶、品茶、配茶等，致力研發更多符合消費者口味的茶飲，而其中最令人回味無窮的就是1988年推出的「烏龍綠茶」、為全台首創，一開賣就造成轟動，至今一直都是熱賣品。

店內自製冰塊 嚴格把關每一個細節

除了茶葉之外，趙福全也十分在乎「冰塊」。趙福全為控管品質與衛生，斥資購入日本星崎（Hoshizaki）製冰機，於店內自製冰塊，嚴格把關每一個細節，才將茶飲送到消費者手中。

▲茶飲的靈魂就是茶葉，清心福全創辦人趙福全致力研發更多符合消費者口味的茶飲。（圖／品牌提供）

永續經營的部分，清心福全早在2008年就推出環保的「優加杯」，減低飲料杯的使用量，還可折價2元，省錢又環保。2017年，清心福全再推可重複使用的環保隨身瓶「恰好瓶」，650ml的大容量加上吸管插入後，讓民眾更方便喝飲料，更特別的是，恰好瓶的頭蓋採用市面上多數瓶蓋的公規，若弄丟還可用其他飲料瓶蓋代替，而當時恰好瓶一開賣後還曾經供不應求，備受消費者的肯定與支持。

在社會責任上，清心福全秉持「取之社會，用之社會」信念，希望能以自身最大的力量回饋社會，像是2007年就捐贈救護車2部、偵防車1部；2008年捐贈救護車4部；2011年捐贈救護車1部。2009年時「八八風災」重創南台灣，全體員工與加盟店捐贈沙灘救援車與重建經費逾500萬元。另外，清心福全多年來也傾力出資捐助各地弱勢學生、清寒家庭、社福團體。