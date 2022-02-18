佳格斥資上億專注研發　穩坐台灣第一大營養健康食品公司

▲源自於深信「吃得營養均衡，是人們健康的基礎」，佳格食品旗下「桂格」、「福樂」、「天地合補」及「得意的一天」4大品牌，深入台灣近9成家庭。（圖／記者湯興漢攝）

翻開企業聲望大調查，佳格食品以600多項產品、進入全台近9成家庭的實力，拿下《東森新媒體ETtoday》主辦的「2021企業品牌聲望大調查」最佳品牌、最佳人氣與永續經營獎項肯定。《ETtoday新聞雲》取得佳格CSR推動小組暨媒體發言人王馨敏獨家專訪，一窺佳格食品集團斥資超過1.6億元專注研發，取得67項專利技術，穩坐台灣第一大營養與健康食品公司，致力於活出人生美好的每一刻的願景。

佳格食品由食品工程博士曹德風於1986年創立，當初獲得美國桂格燕麥片和嬰兒麥粉兩支產品的品牌授權，「從第一罐桂格燕麥片開始，佳格就致力於提升台灣消費者的營養與健康，35年後的今天，有將近9成的家庭購買我們的產品，從剛出生的小寶寶到銀髮族的長輩，我們努力成為全家人的營養健康夥伴。」佳格食品執行長兼總經理曹博睿說。

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▲從剛出生的小寶寶到銀髮族的長輩，佳格食品努力成為全家人的營養健康夥伴。（圖／記者湯興漢攝）

源自於深信「吃得營養均衡，是人們健康的基礎」，他要求團隊以高標準、高規格，生產品質優良且符合台灣人營養健康需求的產品，並秉持專業用心的信念打造「桂格」、「福樂」、「天地合補」及「得意的一天」4大品牌。

致力於提升台灣消費者的營養與健康 進入將近9成台灣家庭

「團隊必須要能夠與時俱進，當我們的客戶、消費者以及競爭對手都在轉變的同時，我們絕對不能原地踏步。」曹博睿說，秉持創辦人曹德風「一步一腳印」的務實風格，佳格始終專注於研發，並重新定義集團「用心、創心、愛心與愛家人的心」的4大基石，以及「承擔、熱忱、專業、合作、誠實」的5大價值。

翻開年報，佳格2020年的研發經費高達1億6600萬元，不只跨足成人奶粉、食用油、乳品營養補給，也拓展到特定健康需求的保健品與完整均衡營養補充品，藉由不斷創新研發更優質、更便利的營養健康產品，幫助人們保持巔峰的健康狀態。

長期專注投入研發，讓佳格旗下34項產品獲得國家健康食品認證，成為國內獲得最多健康食品認證的食品公司，目前衛福部公告的健康食品保健功效共有13項，佳格研發所獲得的健康食品認證標章產品，涵蓋有10項功效之多， 每一項功效的研究成果，都是佳格食品對國人健康關懷的最具體呈現。

▲重視企業社會責任的佳格食品集團執行長兼總經理曹博睿，推動以愛串連深入全台偏鄉小學。（圖／記者湯興漢攝）

佳格秉持著「全家人營養健康夥伴」的企業使命，每年均會通過品牌偏好調查來傾聽消費者的心聲；依據2019年的凱度消費者指數，佳格集團在整體快速消費品市場家戶普及率為86.7%，同時也是市佔第一的營養健康廠商(整體包裝食品，不含飲料類)，包含桂格穀物(燕麥片、罐裝多穀粉、方便沖、早餐即食穀物)、滋補液(桂格及天地合補)及食用油(得意的一天)皆是台灣市佔第一。

重視企業社會責任 以愛串連深入全台偏鄉小學

近年佳格致力於以愛串連，擴大分享營養健康，讓更多人可以吃得營養均衡，以幼童與長青的營養健康為主軸，發起一系列的企業社會責任活動；例如，「福樂」品牌為了縮短偏鄉學童鈣質攝取不足的落差，於2020年首度啟動「以愛灌鈣」計畫，深入全台各偏鄉小學。

佳格發起「以愛灌鈣 – 小小藝術家」包裝徵集活動，邀請偏鄉孩子投稿畫作，讓孩子們在創作的過程中了解牛奶的營養與重要性，更藉由「小小藝術家」的活動平台，讓消費者透過上網投注愛心或至通路支持福樂相關產品， 佳格福樂將消費者的愛心投注，轉換為含有優質乳鈣的福樂保久乳，幫助偏鄉孩童補充優質乳鈣。在二年間將超過80萬瓶保久乳送至202所偏鄉小學，成功串連全台的愛心。

隨著生活型態的變化，台灣人的飲食習慣及營養需求也在快速改變，曹博睿表示，佳格集團透過四大品牌之間的相互合作，將持續提供消費者更專業有效，更均衡完整、更現代便利的產品以及服務，用心地傾聽消費者的心聲，繼續創新突破以滿足全家人的營養需求，以及更有效地呵護全民的健康。