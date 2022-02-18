快訊／本土+16「宗教唱歌聚餐傳播鏈增最多」　另增51境外

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情持續！中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增16例本土病例，51例境外移入，確診個案無人死亡。本土個案方面，新店設計師-房屋代銷職場相關衍生的宗教歌唱聚餐團增加15人確診，另高雄煉油廠鳳山家庭相關增1名台南男童確診。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、9例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲；境外移入方面，個案為27例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(9例)、加拿大及印度(各3例)、澳大利亞、菲律賓及香港(各2例)、韓國、日本、印尼、墨西哥、比利時、泰國、巴西、越南、義大利及尼泊爾(各1例)移入；另20例調查中。入境日介於今(2022)年1月23日至2月17日。

▲2/18新增個案。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計6,108,383例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,088,145例排除)，其中19,864例確診，分別為4,441例境外移入，15,369例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。