快訊／三發地產前董座「自爆掏空公司」被妻強制送醫　檢搜出2.2億

▲檢調搜出2.2億不明現金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

股票上市公司三發地產（9946）前董事長鍾俊榮與妻子楊顯玲互鬥風波愈演愈烈，鍾俊榮出面「自首」，指控老婆掏空公司，高雄地檢署、調查局昨（17）日發動偵查搜索，在三發地產公司和鍾俊榮高雄的住家搜出不明現金約2.2億元，目前已經將現金查扣，並進一步清查相關資金流向。

▲保險箱內搜出現金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄地檢署是在17日指揮調查局高市處、南機站、北機站等單位，偵辦三發地產前董事長鍾俊榮、楊顯玲夫婦涉嫌設立人頭公司，以假交易方式掏空三發公司，涉嫌證券交易法背信及財報不實，前往三發地產台北與高雄辦公室、鍾俊榮及楊顯玲住處等地進行搜索。

▲檢調搜出不明現金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起案件起源於三發地產前董事長鍾俊榮與楊顯玲的互鬥，三發地產是一家上市建商，公司股本約30億元，在新北、台南、高雄都有建案，鍾俊榮與妻子楊顯玲早年合夥創業，還曾入主金革唱片，原先鍾俊榮擔任董事長兼總經理，楊顯玲則是掌管財務、會計、管理部門，但在2018年開始生變。

鍾俊榮曾出面向媒體指控，自己好像被妻子和兒子架空，在公司內都沒有人理他，連要開除一個資訊部門主管也不行，甚至於還被妻兒以他罹患精神病為由，將他送進醫院強制隔離10天。

鍾俊榮爆料，公司有將近200億元款項疑似去向不明，他想看帳卻什麼都看不到，而在出面指控後，鍾俊榮除了對妻子提出家暴保護令，也對200億元帳務不明的部分提出檢舉，檢調於是介入調查。

檢調初步調查，三發地產有3億多元的資金異常，搜出的2.2億現金也已查扣，鍾、楊兩人應訊時互咬對方，檢方在訊後各裁定200萬及300萬交保，全案正擴大偵辦中。