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想動工先給500萬！公路總局爆長年「逼買路證」索賄　檢調大搜索

▲▼交易。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲公路總局爆長年有工程司向得標廠商索賄。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

公路總局中壢工務段一名工程司涉利用「核發路權證照」向多家廠商索賄，多年來不法金額恐超過千萬！新北地檢署24日指揮台北市調處搜索公路總局中壢工務段等13個地點，約談工程司等19人，預計晚間移送新北地檢署複訊，全案依藉勢藉端勒索等罪嫌偵辦。

●不給錢就不發執照

據了解，廠商得標後，若要進行開挖路面、鋪瀝青等工程，必須向公路總局申請「路證」，若是被抓到無證施工，每次可開罰至少15萬，因此中壢工務段的林姓工程司利用核發路證的權力，長年對多間廠商索賄，每次拿15至20萬不等。

今年初有2家廠商因為怕工程司不發照，陸陸續續給了約500萬元，今年5月才成功取得臨時路證動工。

●忍無可忍

後來還有一家黃姓業者聲稱是林姓工程司的代理人，也開始要求廠商「為證給錢」，廠商積怨已久，決定向調查局檢舉貪汙。檢調單位蒐證多日，24日派出數十名調查官，搜索林男在鶯歌區住家、中壢工務段辦公室等13處，並約談林男、黃男等9人，另請10名證人到案協助調查，全案依藉勢藉端勒索等罪嫌偵辦，預計今晚移送檢方複訊，不排除聲押黃姓業者。

▼檢調單位大搜索，約談19人，全案依藉勢藉端勒索等罪嫌偵辦。（圖／記者陳煥臣攝）

▲▼新北地檢署。（圖／記者陳煥臣攝）

 

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