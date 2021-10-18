　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

蔡育輝請檢調深入追查多起爐渣案　查明幕後藏鏡人及共犯

▲台南市議員蔡育輝怒轟，後壁爐渣案嫌犯獲利6億多元，只有2人被起訴，後續土地清理費卻高達9億到39億多元，請檢調徹底追查共犯結構及其幕後藏鏡人。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員蔡育輝怒轟，後壁爐渣案嫌犯獲利6億多元，只有2人被起訴，後續土地清理費卻高達9億到39億多元，請檢調徹底追查共犯結構及其幕後藏鏡人。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員蔡育輝在台南市議會總質詢中怒轟，後壁爐渣案嫌犯獲利6億多元，只有2人被起訴，後續土地清理費卻高達9億到39億多元，環保署居然專案補助近5百萬元，為還台灣一片永續發展的土地，他請檢調徹底追查後壁爐渣案的共犯結構及其幕後藏鏡人，並追回大筆贓款。

蔡育輝指出，台南後壁區土地，被涉案公司從2008年10月起到2009年7月掩埋爐渣，遭掩埋的16筆土地面積達5.1公頃，掩埋數量達12萬4千公噸，導致土地劣化，後來經農會媒介租給農民耕作種玉米，但因鎘和鎳PH值高達107超過玉米生長參考值7.0，所以玉米遭受汙染無法食用全數銷毀。

蔡育輝表示，檢察官查出後壁爐渣案不法獲利6億2千多萬元，後續土地清理費用要9億4千多萬元到39億元不等，但讓人不解的是，政府看到農會土地被高度汙染應追究對方責任，結果環保署卻專案補助調查監測費用403萬8千元和休耕補償費用74萬6千，補助費用近5百萬元。

蔡育輝說，爐渣掩埋土地透過農會媒介租予不知情農民，請檢察官應追查幕後藏鏡人是誰？錢的流向？唯有追出所有共犯結構，才能真正讓台灣有永續耕作的土地。

蔡育輝也指出，土地要永續利用，有為的政府應興建焚化爐，台南市每日家庭和事業垃圾高達1350噸，因為焚化爐不敷使用市政府只好將150噸家庭垃圾轉到高雄焚化爐，每天產生的300到400噸事業廢棄物，其中有200噸被亂倒不知去向？市府正積極開闢工業區，未來開闢一定要要求興建事業廢棄物焚化爐，解決事業廢棄物無處可去，隨地傾倒掩埋的問題。

有關蔡育輝議員請檢調深入追查多起爐渣案藏鏡人及共犯，環保局回應指出，針對後壁農地遭爐碴案，環保局已依廢棄物清理法第71條規定，於2020年8月13日發文限期污染行為人超翔公司清理廢棄物，污染行為人不服提起行政訴訟，目前訴訟審理中；另續依行政執行法29條規定，於2021年8月19日發文限期污染行為人繳納預估代履行費用39億元，屆期未繳，將立即移送強制執行。

有關本場址調查監測及休耕補償費用約500萬元，爲行政院環保署專案補助調查及補償款項，環保局將向行為人追討，目前業於2021年9月28日函向高雄高等行政法院申請超翔公司假扣押，並經法院於10月8日裁定假扣押在案。另台南地檢署2021年8月26日以違反廢棄物清理法第46條偵結起訴賴榮添、賴榮荃，環保局將配合檢調單位針對不法情事進行追查。

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
醫曝「胃癌7危險因子」　你踩中了幾個？
鄧佳華嘲小玉「我比他好多了」　慘被虧爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北原生種山藥冠軍誕生　農業局推全運金牌山藥

來趟聲音與藝術的火車旅行　雲嘉嘉營移動聚落登場

全國運史上首次電競賽《爐石戰記》　台中包辦金、銀牌

雲林振興10%現金回饋　首日共兌出逾872萬元

被偷臉做A片！黃捷衝警局告小玉　親曝看到影片「滿滿噁心反胃」

藍綠齊心！國發會通過了　彰化市鐵路高架化來臨

桃園平鎮車站即將動工　議員黃敬平：善用路廊空間規劃停車場

楊梅體育園區即將完工　議員要求市府做好周邊道路整體規劃

中壢財神大樓等危樓都更　桃園議員要求公辦方式推動

第12期BNT疫苗第一劑開放預約　參與將軍吼音樂節民眾要遵守防疫規定

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

黃金獵犬成全台首隻妥瑞症輔助犬 工作「淡定瞥眼」能救病發患者！

新北原生種山藥冠軍誕生　農業局推全運金牌山藥

來趟聲音與藝術的火車旅行　雲嘉嘉營移動聚落登場

全國運史上首次電競賽《爐石戰記》　台中包辦金、銀牌

雲林振興10%現金回饋　首日共兌出逾872萬元

被偷臉做A片！黃捷衝警局告小玉　親曝看到影片「滿滿噁心反胃」

藍綠齊心！國發會通過了　彰化市鐵路高架化來臨

桃園平鎮車站即將動工　議員黃敬平：善用路廊空間規劃停車場

楊梅體育園區即將完工　議員要求市府做好周邊道路整體規劃

中壢財神大樓等危樓都更　桃園議員要求公辦方式推動

第12期BNT疫苗第一劑開放預約　參與將軍吼音樂節民眾要遵守防疫規定

《英雄聯盟》D組Final　神秘數字3-3瀰漫…首次「四方加賽」登場

傳北京試射「極音速飛彈」　美防長冷回：這只會提高區域的緊張

陳柏惟高中同學大戰！他力挺3Q澄清：別因年少過節就推論是爛人

AirPods 3問世　入耳設計、續航達30小時

新北原生種山藥冠軍誕生　農業局推全運金牌山藥

六塊肌猛男「狂嗑雞胸肉」　不到一個月險把腎毀了

馬拉拉發表公開信　要求塔利班「讓阿富汗女孩上學」

日本疫情離奇趨緩！在地人驚呆　專家揭爆炸時間點

鋼鐵人管理層更換風波　球團：吳同喬無權對外代表公司

基隆男爬牆回家「6樓墜下」　頭著地倒臥血泊…送醫不治

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

地方熱門新聞

黃捷衝警局告小玉　親曝看到影片反胃

全運電競《爐石戰記》　台中包辦金銀

嘉義婦遭農機車壓　晚間不治

雲林振興10%現金回饋　首日共兌出逾872萬元

BNT疫苗,將軍吼,音樂節,民眾,防疫

國發會通過　彰化鐵路高架化時代來臨

桃園議員建議危樓都更　以公辦方式推動

雲林5倍券憑發票領10%現金　兌換處湧人潮

花蓮健走神秘嘉賓　馬英九+金溥聰現身引騷動

微熱山丘砸18億轉戰南投新設旺來園區

林明溱令大樓消防安檢、籲避開陌生水域

首屆「西螺媽祖盃全國健美賽」　191名健身選手秀肌肉

雲嘉嘉營移動聚落登場

桃園衛生局曝：列管精神個案約7千多名

更多熱門

相關新聞

幫陳修將搬屍被當共犯…他回應了

幫陳修將搬屍被當共犯…他回應了

「76行者」總召陳修將15日於彰化一間摩鐵疑失手打死22歲胡姓女友，還打電話找來一名男子幫忙扛上車送醫，但院方搶救後仍不治，陳修將被警方逮捕還一度否認犯行，後來才坦承行凶，殺人動機還有待查證；如今協助搬運屍體的男子已躲起來避風頭，面對警方來電非常慌張，透過友人說出當時進入摩鐵時的心聲。

助鼎興牙材詐貸　華南銀+工銀租賃7經理高層下場曝

助鼎興牙材詐貸　華南銀+工銀租賃7經理高層下場曝

市府任由新營天鵝湖公園被荒廢

市府任由新營天鵝湖公園被荒廢

蔡育輝請朱立倫放棄九二共識一中各表

蔡育輝請朱立倫放棄九二共識一中各表

九二共識=沒共識　蔡育輝：國民黨應創務實說法

九二共識=沒共識　蔡育輝：國民黨應創務實說法

關鍵字：

蔡育輝檢調爐渣案藏鏡人共犯

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「2天換一個性伴侶」染病了！醫聽成長史超心疼

小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉：我真的很累了

金宣虎「6800字毀滅網爆文」懶人包

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

蕾菈成換臉AV女主　飆罵小玉「噁男」：付錢都幫兇！

小玉籌不出50萬交保金！降為30萬

狂賣換臉謎片賺千萬　小玉上銬畫面曝　

城中城防火門全被拆　濃煙狂竄狠奪46命

即／館長回應「小玉事件」：我也會告

醫曝「胃癌7危險因子」：愛吃宵夜也中鏢！

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

換臉A片她在封面！球球暴怒「送小玉2字」

名單曝光！小玉換臉謎片「受害者有100+」

好市多「每車一袋」！她驚問：這厲害嗎？

能被3星座愛上　代表你很優秀

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面