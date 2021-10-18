蔡育輝請檢調深入追查多起爐渣案　查明幕後藏鏡人及共犯

▲台南市議員蔡育輝怒轟，後壁爐渣案嫌犯獲利6億多元，只有2人被起訴，後續土地清理費卻高達9億到39億多元，請檢調徹底追查共犯結構及其幕後藏鏡人。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員蔡育輝在台南市議會總質詢中怒轟，後壁爐渣案嫌犯獲利6億多元，只有2人被起訴，後續土地清理費卻高達9億到39億多元，環保署居然專案補助近5百萬元，為還台灣一片永續發展的土地，他請檢調徹底追查後壁爐渣案的共犯結構及其幕後藏鏡人，並追回大筆贓款。

蔡育輝指出，台南後壁區土地，被涉案公司從2008年10月起到2009年7月掩埋爐渣，遭掩埋的16筆土地面積達5.1公頃，掩埋數量達12萬4千公噸，導致土地劣化，後來經農會媒介租給農民耕作種玉米，但因鎘和鎳PH值高達107超過玉米生長參考值7.0，所以玉米遭受汙染無法食用全數銷毀。

蔡育輝表示，檢察官查出後壁爐渣案不法獲利6億2千多萬元，後續土地清理費用要9億4千多萬元到39億元不等，但讓人不解的是，政府看到農會土地被高度汙染應追究對方責任，結果環保署卻專案補助調查監測費用403萬8千元和休耕補償費用74萬6千，補助費用近5百萬元。

蔡育輝說，爐渣掩埋土地透過農會媒介租予不知情農民，請檢察官應追查幕後藏鏡人是誰？錢的流向？唯有追出所有共犯結構，才能真正讓台灣有永續耕作的土地。

蔡育輝也指出，土地要永續利用，有為的政府應興建焚化爐，台南市每日家庭和事業垃圾高達1350噸，因為焚化爐不敷使用市政府只好將150噸家庭垃圾轉到高雄焚化爐，每天產生的300到400噸事業廢棄物，其中有200噸被亂倒不知去向？市府正積極開闢工業區，未來開闢一定要要求興建事業廢棄物焚化爐，解決事業廢棄物無處可去，隨地傾倒掩埋的問題。

有關蔡育輝議員請檢調深入追查多起爐渣案藏鏡人及共犯，環保局回應指出，針對後壁農地遭爐碴案，環保局已依廢棄物清理法第71條規定，於2020年8月13日發文限期污染行為人超翔公司清理廢棄物，污染行為人不服提起行政訴訟，目前訴訟審理中；另續依行政執行法29條規定，於2021年8月19日發文限期污染行為人繳納預估代履行費用39億元，屆期未繳，將立即移送強制執行。

有關本場址調查監測及休耕補償費用約500萬元，爲行政院環保署專案補助調查及補償款項，環保局將向行為人追討，目前業於2021年9月28日函向高雄高等行政法院申請超翔公司假扣押，並經法院於10月8日裁定假扣押在案。另台南地檢署2021年8月26日以違反廢棄物清理法第46條偵結起訴賴榮添、賴榮荃，環保局將配合檢調單位針對不法情事進行追查。