彰化南瑤宮被市長踢爆！員工吞515萬香油錢　檢廉搜索

▲彰化南瑤宮。（圖／翻攝南瑤宮臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市長林世賢去年在就職2周年典禮上，自揭南瑤宮發生1名資深女員工多年來未將香油錢存入專戶內，私吞高達515萬元，已交由政風室主動移送彰化地檢偵辦中，彰化檢方今(18)日指揮廉政署中部調查組搜索彰化市公所寺廟室，調閱相關資料釐清案情。

▲彰化市長自揭員工私吞香油錢515萬元。（圖／ETtoday資料照）

彰化市內有25座寺廟全歸公所管轄，是全台最大的廟公，其中8間屬公所管理，其餘由各宮廟管委會，去年被公所核帳人員查出其中帳目不對，將一名老員工移送檢調，至於犯案時間有多久，檢調仍在調查中，林世賢也一再強調，未來相關廟宇開啟賽錢箱須直播供監督，財務報告每月收入明細也須上網公告。

▲南瑤宮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林世賢曾為此案拜會彰化地檢前檢察長徐錫祥，表示市公所會全力配合偵查，期望檢察機關可以勿枉勿縱。降為二級警戒後，今日彰化地檢署檢察官隨即指揮廉政署中部調查組，對本所寺廟室進行搜索及訊問等偵查作為，林重申廉潔是市民對他的基本要求，也實現將市公所管理寺廟公開透明化的承諾。

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