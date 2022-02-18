快訊／國巨高雄楠梓廠1人確診！全面停工　員工採檢現場曝光　

▲國巨高雄楠梓廠有確診者，現在進行清消、採檢 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市防疫記者會宣布18日的確診者當中，有一名是在高雄的科技大廠任職，現在這家科技大廠就是被動元件大廠國巨，國巨公司表示接獲衛生單位通報旗下高雄楠梓廠1名員工確診，對此，公司已立即依衛生單位指示進行疫調、隔離、採檢及後續處置，並於第一時間進行廠區全面消毒，現在清消、採檢畫面曝光。

國巨指出，高雄楠梓廠同仁確診，而公司已立即採檢確診人員及密切接觸者匡列人員，並依高雄市衛生局通知進行隔離。公司強調，此事件不影響公司整體營運及生產，相關細節以政府公開資訊為主，後續處理遵從中央疫情指揮中心及高雄市衛生局指示。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市18日新增2例本土病例，其中一例為某科技大廠員工，衛生局連夜匡列其接觸者，共計392人，其中密切接觸者22人採檢結果均為陰性，其餘仍檢驗中，目前該家公司已停工。

疫調指出，新增案例19952、19953在2月13日搭乘高鐵至台北市，與19816吃飯唱歌。在這場聚會中，高雄參加者有5人，其中有3人確診，2人採檢後陰性反應。

衛生局表示，19952是科技大廠員工，該公司相當配合，衛生局連夜匡列確診者所工作廠房內接觸者，列為紅區為風險相對較高者，有22人；黃區部分共100人，廠區餐廳、公共場域有270人，總計392人進行PCR採檢。目前紅區22人採檢結果均為陰性，其餘仍檢驗中。

▲國巨高雄楠梓廠有確診者，現在進行清消、採檢 。（圖／記者吳奕靖翻攝）