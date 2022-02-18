LIVE／疫情攻入校園「南北皆有學生確診」　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

新北與台南皆有學校傳出有學生確診而停課，台南歸仁區紅瓦厝國小昨（17）下午校方接獲通知有學生確診，全校緊急預防性停課3天；板橋區中山國中學生因為與台北市確診個案接觸，匡列居家隔離採檢陽性，已進行相關疫調匡列採檢；北市今會新增5確診，副市長黃珊珊也透露，新北也有增加。最新疫情與防疫作為，指揮官陳時中下午記者會將說明。

台南歸仁區紅瓦厝國小17日下午校方接獲衛生局通知，表示有學生確診，將依據疫情指揮中心新冠肺炎程序，全校緊急進行預防性停課3天，停課自2月18日至20日止，預計下周一（21日）復課，呼籲師生在停課期間仍應做好線上上課的準備，至於相關疫情細節仍有待指揮中心公布。

案19816曾多次到廟宇參拜，並於2月13日到80多人聚會、25人台北錢櫃SOGO店，後續相關有8人確診，其中包括一名新北市女性確診者（案19930）；而案19930的子女分別就讀台北市內湖區南湖國小與薇閣中學，不過兩校經評估未預防性停課。

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黃珊珊接著說，今天北市會新增大概5個新的案例，主要還是一群在一起吃飯的朋友，有參加共同活動，中央應該也會公布，「北市這邊大概是5例，新北也有」，目前正在做疫調中。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）