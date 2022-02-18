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90歲第二春終於離婚！前資政徐立德與小35歲音樂家確定離婚

▲▼徐立德。（圖／資料照）

▲徐立德。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照

記者吳銘峯／台北報導

高齡90耆壽的前總統府資政徐立德，2013年間與小自己35歲的陳姓女音樂家結婚。但徐立德的第二春僅維持2年，雙方2015年間就分居，徐立德並訴請離婚。一審不准，但二審高等法院改判准雙方離婚，更一審也判准離婚。陳女再上訴，最高法院18日駁回上訴，2人確定離婚。

徐立德學經歷豐富，曾任台灣省財政廳長、財政部部長、經濟部部長、經建會主委行政院副院長、總統府資政。他的元配劉勤生2009年過世，徐立德幾年後就覓得第二春，先被媒體拍到與小他35歲的陳姓女音樂家當街親吻，2人沒多久就在2013年6月間結婚。但2人的婚姻維持不到2年，徐立德在2015年初就與陳女分居。2016年底，徐立德訴請離婚。

徐立德起訴理由指出，2016年8月間，陳女與父母發生糾紛竟多次怪罪徐立德，還主動提出離婚之想法。同年12月間，陳女婚前之私事經父母批露見諸於媒體報導後，陳女就開始有自殘行為，並向徐立德情緒勒索。徐立德認為自己年老，難以承受，婚姻已生有破綻，故訴請離婚。

一審士林地院審理後，駁回徐立德離婚請求。上訴二審後，高院認為2人於2016年4月分居後，甚少互動，可知2人婚姻發生破綻後，均無積極維持婚姻之作為，已無回復之望，高院因此判准離婚。案經廢棄發回，高院更一審認為「雖夫妻一方先行離家居住，造成破綻，固有責在先，但兩造均未能積極挽回婚姻，甚至他方在未共同居住期間，因個人因素以消極、負面的態度處理婚姻，肇致婚姻裂痕加深，破綻更加擴大，自是同有相同程度的責任，此時雙方均可以請求離婚。」因此仍判准離婚。

陳女再上訴最高法院，最高法院18日駁回上訴，2夫婦確定離婚。此外，2人間還有多件官司，其中徐立德因年老爬樓梯不便，需要居家電梯，因此拆除家中螺旋梯改裝電梯，但陳女認為房屋為雙方共有，訴請徐立德回復原狀，並每個月給付10萬元，這部分法院一二審均判決陳女敗訴，未上訴而確定。

▼陳怡伶曾在律師陪同下召開記者會。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼陳怡伶出面召開記者會，公布與徐立德的對話以及贈送的禮物。（圖／記者邱中岳攝）

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