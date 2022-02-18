餵毒性侵女友13歲女兒　年薪百萬男自曝不舉下場更慘

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市從事直銷、年收入破數百萬的侯姓男子，2018年間對越南籍女友的13歲女兒小倩（化名）伸出狼爪，竟在晚餐中加入四級毒品，趁機性侵得逞，事後甚至嗆聲「妳吃飯錢誰給的」，結果一審被依法判處有期徒刑8年6個月。他不滿一再提出上訴，最高法院日前裁定駁回，維持原判，全案定讞。

▲小倩遭媽媽的男友餵毒性侵。（示意圖／123RF，與本案當事人無關）

判決書中提到，侯男2018年3月23日因為越南籍的女友要返鄉，臨時請他幫忙照顧當時就讀國中的13歲女兒小倩，沒想到女友前腳才剛搭上飛機離開，他就在當日晚餐中偷偷加入了四級毒品「7甲Aminoclonazepam」，導致小倩吃完飯就頭暈、想睡。

侯男見狀還不肯罷休，又拿出含有「7甲Aminoclonazepam」的膠囊，誆騙有舒緩筋肉痠痛的功效。當時小倩剛好在接受體育訓練，便信以為真吞下膠囊，結果很快就陷入昏睡，並慘遭侯男性侵得逞。

小倩在遭施暴過程中曾醒過來，但因為藥效關係無力反抗，等到完全清醒之後，才趕忙用LINE向朋友求救。侯男挨告觸犯妨害性自主罪，但他辯稱自己有性功能障礙，根本無法勃起，怎麼可能和小倩發生性行為，之所以會發生這樣的事，應該是自己反對小倩的交友情況才會遭到誣陷。

不過，一審法官審理後發現，侯男在事發之後曾對小倩嗆聲，「妳跟媽媽吃飯、住宿還有生活費從哪裡來的」，加上經醫院鑑定，小倩的私處確實有撕裂傷，因此不採信他的說詞，並依對未滿14歲女子以藥劑強制性交罪，判處有期徒刑8年6個月。

侯男不滿提出上訴，但二審仍被駁回，他再次提出上訴。最高法院合議庭認為，在一、二審的調查中，種種證據都指向應該是有性侵的事實，最終裁定駁回，全案確定，也就是說，侯男得為了這一次的衝動，入獄服刑8年6個月。