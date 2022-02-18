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大陸 大陸焦點 特派現場

陸新增87例確診本土占40例　內蒙古增22例「累計32人染疫」

▲▼ 大陸疫情,杭州疫情。（圖／視覺中國）

▲大陸採取「動態清零」防疫。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸17日新增確診87例，境外輸入占47例、本土確診占40例，其中內蒙古有22例確診。另外，廣東升新增4例確診，其中深圳市3例、東莞市1例，均在密接排查或重點行業人群定期核酸檢測中發現。

據大陸國家衛健委通報，17日新增確診病例87例，其中境外輸入病例47例，分別是廣東21例、上海13例、福建3例、廣西3例、吉林2例、山東2例、雲南2例、四川1例，含5例由無症狀感染者轉為確診病例，均在廣東。

本土病例共新增40例，分別是內蒙古22例，其中呼和浩特市21例、包頭市1例；遼寧9例，均在葫蘆島市；江蘇4例，均在蘇州市；廣東4例，其中深圳市3例、東莞市1例；雲南1例，在紅河哈尼族彝族自治州。無新增死亡病例。新增疑似病例6例，均為境外輸入病例，均在上海。

另外，大陸17日新增45例無症狀感染者，本土無症狀患者共20例，分別是江蘇12例，其中蘇州市10例、無錫市2例；雲南7例，其中德宏傣族景頗族自治州4例、紅河哈尼族彝族自治州2例、文山壯族苗族自治州1例；廣東1例，在珠海市。

▲▼ 廣西疫情,大陸疫情 。（圖／視覺中國）

▲醫護人員為民眾採檢 。（圖／視覺中國）

廣東省疫情仍在擴散，17日深圳新增3例本土確診、東莞新增1例確診；珠海則新增1例無症狀染疫者。據大陸民航疫情防控要求，自2月18日起，珠海機場出發前往北京的航班全部取消。

內蒙古方面，截至17日24時現有本土確診病例32例，其中呼和浩特市26例、包頭市1例、呼倫貝爾市5例。境外輸入無症狀感染者1例，在通遼市科爾沁區。均在定點醫院隔離治療，所有密切接觸者均在指定場所集中隔離醫學觀察，嚴防疫情擴散蔓延。

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