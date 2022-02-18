浙江推大學生創業失敗「貸款40萬以下政府代償」 40萬以上政府還8成

▲浙江推出大學畢業生創業失敗，貸款由政府代償的政策。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸浙江在支持「共富」政策前提下，鼓勵各地大學畢業生赴浙江創業，除可以得到2萬至40萬人民幣（約8.6萬至172萬元新台幣）不等的生活補助或購房租屋補貼。對於畢業生想在浙江創業，可貸款10萬至50萬人民幣（約40萬至215萬元新台幣），如果創業失敗，貸款10萬人民幣以下的由政府代償，貸款10萬人民幣以上的部分，由政府代償80%。

▲農曆春節過後，大陸各地再度開啟搶人模式。（圖／CFP）

《紅星新聞》報導，浙江省江山市人社局一位負責就業創業的周姓工作人員表示，「政府代償之後，這筆貸款產生的壞帳（呆帳），會在貸款的金融機構中留下徵信等污點，這也意味著你的個人信譽會受到影響。」

據了解，浙江的這項政策在7年前便已經推出，周姓工作人員強調，「一旦政府給予代償後，包括個人徵信等信息或許就會被拉入黑名單等，還可能還會留下代償記錄等，在未來幾年之內都無法抹掉。」

浙江省人力資源和社會保障廳副廳長陳中指出，高校（大專院校）畢業生是寶貴的人才資源。除創業貸款外，大學畢業生生從事家政、養老和現代農業創業，政府單位會給予10萬元（人民幣，下同）的創業補貼，大學生到這些領域工作，政府給予每人每年1萬的就業補貼，連續補貼3年。大學生到浙江實習的，各地提供生活補貼。對家庭困難的畢業生，發放每人3000元的求職創業補貼。