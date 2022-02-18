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台北最強忍者龜！他走過24000公里下水道　「最噁景象」忘不掉

記者梁建裕、沈君帆／台北報導

下水道是一座先進城市的指標公共設施，為維持排水暢通，必須定期安排人員進入清淤，但歷史越是悠久的都市，底下的排水系統越顯複雜，即使是每天穿梭在下水道的清潔人員，也不見得能完全掌握那迷宮一般的路線。台北市環保局溝渠隊之所以能安全的進出，全靠北市查溝第一把交椅，有「查溝達人」之稱的潘秋林所繪製的一份「攻略地圖」。 

 今年65歲的潘秋林，1978年就進入台北市環保局溝渠隊，這些年來，他待過負責清淤的人力班、機械班。23年前，潘秋林升任第二溝渠隊查溝班班長，巡查下水道淤積的程度是他主要的工作。東起雙北交界的內溝溪，西到北投關渡宮，市民大道以北與陽明山馬槽之間都是潘秋林查溝的範圍，這樣的工作內容，讓他每天都要像忍者龜一樣在下水道爬進爬出。

▲▼潘秋林、忍者龜、下水道。（圖／記者梁建裕、沈君帆攝）

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▲潘秋林花7年的時間，用Excel土法煉鋼繪製台北市北區下水道地圖。（圖／記者梁建裕、沈君帆攝）

採訪這天，清晨5時，天還沒亮，我們就跟著潘秋林班長到內湖執行勤務。只見他在巷子裡穿起俗稱「青蛙裝」的防水工作服，戴上安全帽與頭燈，再與隊員撬開厚重的人孔蓋，架好下溝的裝備，檢測下水道的環境安全後，便熟練地爬下漆黑的下水道裡工作。

一進到地底，耳邊傳來陣陣的水流聲響，頭上的探照燈照向漆黑的箱涵，原本躲藏在暗處的蟑螂、蜘蛛紛紛現蹤。看到這樣的景象，記者瞬間雞皮疙瘩佈滿全身，這卻是潘秋林和其他查溝隊員的日常，下水道執勤的辛苦，確實非一般人可以想像與忍受。 
 
不過，潘班長卻說，現在的環境跟以前比好多了，「早年的下水道，雨水、污水沒有分流，化糞池裡的那些黃金、用過的衛生紙、衛生棉全都混在裡面，有時候還要清理像是死豬、死貓、死狗等動物泡爛的屍體，甚至還有颱風天被沖到下水道的車。」 

回憶起剛進環保局的時候，潘秋林說，身上的髒污加點洗衣香精就能去除，但就算休假時遠離下水道，呼吸中還是會帶有溝渠的臭味，那種噁心的感覺會讓人兩三天吃不下飯。

▲▼潘秋林、忍者龜、下水道。（圖／記者梁建裕、沈君帆攝）

▲潘秋林今年已經65歲，退休前，每天都還要在下水道清查溝渠。（圖／記者梁建裕、沈君帆攝）

台北市的雨水下水道是結合早期的灌溉溝渠與天然水路，再加上都市開發後規劃新的排水系統而組成，新舊夾雜，像是一座龐大的地下迷宮。潘秋林自爆，有次查溝時在下面迷路，無線電又收不到訊號，再加上還沒有熟悉溝渠的路線，只能在不見天日的下水道中，等待同事沿路打開一個又一個的人孔蓋搜尋，他坦言當時自己是有點害怕。 
 
由於錯綜複雜的下水道沒有完整的資訊可供參考，若遇到要清查積淹水地段的溝渠時，隊員往往只能慢慢地在地底下摸索，有時還要在不到一公尺高的管線中匍匐前進，工作上不只辛苦，效率也不好。於是，潘秋林想說，不如動手畫張溝渠流向圖，除了能夠讓自己快速的瀏覽，也可以幫助同仁更快熟悉轄區的下水道。

▲▼潘秋林、忍者龜、下水道。（圖／記者梁建裕、沈君帆攝）

▲潘秋林只有小學學歷，為了繪製溝渠圖，只能土法煉鋼，剪Google地圖拼貼到Excel上。 （圖／記者梁建裕、沈君帆攝）

然而，繪製地圖需要精通專業繪圖軟體，潘秋林不會，只能土法煉鋼，先把每天查溝的資料寫在紙上，等回到辦公室後再將Google Maps的地圖剪下來，貼到Excel上，然後照著腦海中的印象與手上的筆記，一條線一條線慢慢地去拼接。除此之外，他也會向同事求證轄區內溝渠的銜接狀況，如果有遺漏的就立刻補上。 
 
在查溝的過程當中，潘秋林發現有一些本該完整的溝渠卻在奇怪的地方中斷，為了解答心中的疑問，他去下載日治時代的瑠公圳圖來核對，這才知道，隨著都市發展，人們為了要蓋房子而去申請排水系統改道，將瑠公圳納入雨水下水道系統，因此變得更加錯綜複雜。有了這個發現，潘秋林逐一將原本有銜接的溝渠原貌拼湊出來，讓他的「溝渠流向圖」更加全面。

▲▼潘秋林、忍者龜、下水道。（圖／記者梁建裕、沈君帆攝）

▲潘秋林繪製的溝渠流向示意圖。（圖／潘秋林授權使用，請勿任意翻攝）

潘秋林23年的查溝生涯，行走大約24000公里的路程，差不多徒步環繞台灣20圈。2022年1月14日清晨4時30分，潘秋林一如往常，騎著摩托車前往環保局第二溝渠隊報到，但這一天是他退休的日子，43年3個月又17天在清潔隊的生涯，潘秋林的內心充滿感激。 
 
下班之前，他向查溝班的同仁表達感恩之情，感謝這些年來他們的配合與幫助，查溝班的兄弟們準備花束與拉炮來歡送他們的潘班長，「同仁對我的肯定讓我感覺，在這一個地方的付出值得了，我的人生可以了。」潘秋林笑笑的說。 

▲▼潘秋林、忍者龜、下水道。（圖／記者梁建裕、沈君帆攝）

▲潘秋林退休的這一日，查溝班的所有同仁列隊歡送 。（圖／記者梁建裕、沈君帆攝）

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