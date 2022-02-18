開計程車50年！爸爸5點出門跑到半夜　女兒勸退休「被1理由拒絕」

▲一名女大生對爸爸真情告白。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

我爸爸是計程車司機！一名女大生透露，小時候爸爸為了負擔生活家計，總是從早忙到晚，她原本以為爸爸不愛他們，所以不在家，後來長大才了解到爸爸的辛苦，讓她感到驕傲：「當你女兒很幸福！」

原PO在《Dcard》討論區表示，爸爸的生日快到了，剛好她今年領的年終還不錯，決定包紅包並寫小卡片，在寫的同時，許多回憶湧上心頭，讓她有感而發。她提到，爸爸是計程車司機，從小到大起床上學到上床就寢，爸爸都不在家，每次逢年過節，別人家總是一家人去聚餐，她和弟弟只能在家和媽媽一起度過，當時她不能理解為什麼爸爸總是在上班，還曾哭著問媽媽：「爸爸是不是不愛我們，所以整天都不在家？」

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隨著原PO慢慢長大才知道原因，當時媽媽身體不好沒有工作，因此全家的家計重擔都落在爸爸身上，從早上5點到晚上12點，不管距離遠近，只要有客人就載， 但最近幾年，有其他類似的產業崛起，加上疫情的關係，一整天只賺1、2000元，每個月扣掉油資，其實賺沒多少。

▲女大生十分感謝爸爸的辛苦。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO曾建議爸爸可以退休在家享福，因為她和弟弟都有工作，可以負擔他和媽媽，但爸爸卻笑回：「我已經跑了4、50年這麼久了，突然要跟小黃說再見，實在很捨不得，而且每次載客人跟他們聊天很有趣」，言語間流露出熱愛這份工作的熱忱。最後，她感謝爸爸的辛勞：「親愛的爸爸，你辛苦了！想跟你說，當你的女兒是最幸福的事情！」

貼文曝光後，讓網友都深受感動，「好暖，要珍惜家人在一起的日子！長大後工作會離開家」、「爸爸一定很開心有妳這個女兒」、「妳的文字好感人，有你們這麼貼心的孩子爸爸真的很幸福」、「爸爸真的為你們付出很多，還好妳有理解他了，他一定很高興」。

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