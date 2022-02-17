嫌蔬菜湯小氣！病婆婆坐地大哭掰被打　尪秒甩2耳光「人妻崩潰了」

▲一名人妻淚訴百般忍讓，婆婆還是不滿意。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

婆媳問題永遠吵不完！一名人妻訴苦，婆婆胃不舒服想喝湯，卻不滿意她煮蔬菜湯，竟在老公面前演戲，裝哭稱被媳婦打，傻眼的是，老公什麼都沒問就賞了她2巴掌，至今一句道歉的話都沒說，讓她動了離婚的念頭。

原PO在《匿名公社》透露，公公很早就走了，留下婆婆一個人將老公養大，所以婆婆對老公百般依賴，生活中老公總是要她讓著婆婆，她也體諒婆婆前半生過得很辛苦，平時受委屈都忍了下來。沒想到，她不管怎麼忍讓，婆婆始終無法滿意。

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原PO抱怨，婆婆好幾次向老公說謊告狀，還有意無意地監視她，甚至進房間翻東西，好幾次都被她逮個正著，但為了減少麻煩，她睜一隻眼閉一隻眼，也沒有告訴老公。直到某天她在廚房做飯，婆婆說胃不舒服想喝熱湯，她便煮了蔬菜湯，結果婆婆立刻變臉，「說給病人煲湯都是煲雞湯，魚湯的，我小氣只是幫她煮蔬菜湯」，雙方吵了起來。

▲婆婆不滿人妻煮蔬菜湯。（示意圖／翻攝自photoAC）

原PO解釋自己知道婆婆胃不舒服，才沒做油膩的湯，「妳怎麼不分青紅皂白就生氣啊！」當時老公正好回來，婆婆竟一屁股坐在地上開始大哭，「說她自己命苦，這麼大年紀了還被媳婦打」，老公一句話都沒問，直接衝過去賞了她2耳光，質問為何動手打婆婆。

原PO滿肚子火，「問他哪隻眼睛看到我打婆婆了，竟然問都不問就打我」，憤怒之下便收拾行李回娘家，坦言覺得很委屈，而且事情過了3天，老公完全沒打電話來道歉，因此她不禁思考：「我想我是不是應該結束這段婚姻！」

貼文曝光後，網友紛紛留言奉勸，「離婚！我知道妳一定忘記驗傷，但是千萬不要容忍，之後只會越打越嚴重而已」、「都動手了，只能離婚了」、「忍無可忍，無需再忍」、「這種老公不要也罷，這家不值得妳一直付出，經由這次的經驗，將來妳要記取經驗，別那麼好說話，別一直容忍，加油，妳值得更好的」。

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