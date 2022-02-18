五、六年級生的迪士尼！「大同水上樂園」超吸金...半年就回本

▲昔大同水上樂園如今已變身地下停車場。（圖／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

1971年台灣首座主題樂園「大同水上樂園」開幕，說到這座水上樂園可是不少五、六年級生心目中的迪士尼，更是北部人甚至是板橋人的記憶，在民國60、70年風靡一時，樂園開幕半年內收入就已回本，可見當時受歡迎的程度，不過在同業的競爭之下，大同水上樂園在1991年「下台一鞠躬」，如今該處已成為「板橋音樂公園地下停車場」。

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▲1972年8月2日，大同水上樂園開幕。

座落在板橋江子翠東南側的大同水上樂園於民國61年8月開幕，面積達3.1公頃，是亞洲首座機械式遊樂園，根據《中時新聞網》指出，園內機械設施除了有360度旋轉的雲霄飛車、海盜船，在泳池設施部分有高空滑水道、漂漂河、人工波浪池，推出後果然吸引許多民眾前來戲水消暑。

▲大同水上樂園內有可容納千人的海灘式游池。

當時入園門票為全票16元、半票12元，若要使用各項設施則需花錢購買代幣，樂園開幕3個月門庭若市，當年由陳釗炳等投資人砸下3千萬元資本在半年內就全數回收。

▲大同水上樂園的淡藍色育樂幣。

不過隨著六福村、劍湖山和九族文化村等大型主題樂園興起，影響了各地小型遊樂園營運，大同水上樂園後期就因為同業競爭、都市規劃和設備老舊等狀況在1991年歇業，荒廢10多年後被徵收，如今成了新北市板橋音樂公園地下停車場。

▲大同水上樂園是昔日五、六年級生心目中的迪士尼。

這座公園和停車場由新北市府斥資6億多元打造，地下有3層共611個汽、機車停車位，停車場內還特別設計鍵盤地板並播放輕音樂外，B1的懷舊走廊則設有投影展示昔日樂園老照片，回顧當年的榮景，仍是許多板橋人的甜蜜回憶。

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