8年來頭一遭！國際油價飆破每桶100美元　未來還會漲？

▲北海布倫特原油現貨價格，16日飆破達每桶100.8美元原油，(示意圖／路透）

國際中心／綜合報導

「彭博社」(Bloomberg)周四(17日)報導，國際原油現貨價格16日飆破每桶100美元，是8年來的頭一遭。目前所有跡象都顯示，未來油價是趨向上揚的走勢。

美國「普氏能源資訊公司」(S&P Global Platts)資料顯示，英國市場即期北海布倫特原油現貨價格16日飆破達每桶100.8美元，是自從2014年以來第一次破百。

即期布倫特現貨價格(Dated Brent)是全球最重要的原油價格，處於複雜原油衍生品網路的中心，是日均上千萬桶原油交易的價格基準。受即期布倫特現貨價格突破每桶100美元影響，國際原油期貨價格當天一度突破每桶96美元。

「彭博社」分析，國際油價近期上漲主要緣於原油需求超過國際能源署等組織的預期。另一方面，原油需求擴大，以及石油輸出國組織等產油國未按照它們所作承諾增產，都是推高的原因。與此同時，國際黃金現貨價格15日上漲至每盎司1879美元，為2021年6月以來最高。

美國及「北大西洋公約組織」(NATO)官員重申，目前仍未看到俄羅斯從烏克蘭附近撤軍的證據，有官方報告顯示，美國燃料需求上升，導教國際油價上揚。「紐約商品交易所」西德州中級原油3月交割價上揚1.59美元，來到每桶93.66美元。