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婚禮變悲劇！13人開心唱歌下秒「墜入15m深井」慘死　最小才1歲

▲▼ 印度一場婚禮發生恐怖意外，13人墜井死亡。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 事發後民眾圍繞發生意外的古井周圍。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北方邦一場婚禮發生恐怖意外，一群參加婚禮的女性賓客坐在一口以板子蓋住的古井上，正開心唱歌慶祝，沒想到板子不堪重量，應聲斷裂，所有人頓時摔落15公尺深的井底，造成13人死亡的悲劇，其中最年幼的死者僅1歲大。

綜合當地媒體報導，這起事件發生於北方邦的庫什納加爾（Kushinagar），16日一場婚禮上，村裡的婦女及兒童都前往參加，一群人坐在蓋住古井的板子上開心唱歌，但鐵板在重壓之下斷裂，導致13人死亡，包括一名僅10歲的女童及1歲女嬰。醫院裡許多死者家屬身上還穿著參加婚禮的禮服，為死去的家人哀悼。

地方官員拉賈林加姆（S Rajalingam）提到，接獲報案指出，一場婚禮的表演節目中有11人意外跌入一口井中死亡，另2人重傷。高級警官庫馬爾（Akhil Kumar）稍晚表示，死亡人數已上升至13人。

拉賈林加姆說明，這口井十分老舊，蓋子無法承受人的重量，一群女子和女童跌入井底，還遭掉落的鐵架殘骸砸中，將向每名遇難者家屬支付40萬盧比（約新台幣14.8萬元）賠償金。

印度總理莫德（Narendra Modi）在推特上發文哀悼，稱這起事件令人心碎，並祈禱傷者早日康復。北方邦首席部長阿迪亞納斯（Yogi Adityanath）辦公室表示，已指示官員立刻展開救援行動，並確保為傷者提供適當治療。

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