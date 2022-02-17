女友遠親過世！他公司不給假...竟遭對方逼「一定要去」：那你翹班

▲原PO遭女友逼翹班，只為了要陪她去遠親公祭。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

若男女朋友的遠親過世，有「一定要到場捻香」的必要嗎？有位網友在《匿名公社》表示，女友的遠親過世，而自己的公司不給假，無法陪去捻香，竟遭對方回「那你翹班」，讓原PO傻眼。

原PO表示，「我女友的姐姐的婆婆的外婆的妹妹過世」，隨後補上一句，「沒錯，關係非常之遙遠」，但原PO女友確定要去捻香，叫原PO一定要去，但剛好公祭日原PO要上班，「我給了訃聞可是公司不讓請假」，理由是「關係太遠」，向女友告知後，竟被要求「那你當天翹班」，讓原PO傻眼，「到底有什麼問題？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO不禁問道，「為什麼一定要我去啊？」貼文一出，網友們回應，「都已經是姊姊的婆婆的外婆，那麼遙遠的關係能請假才有鬼」，也有人替女友緩頰，「她應該是想讓你順便見家長與親友」，「也有可能是想要你們進一步了，女人的青春不能等」。

原PO也在留言區解釋，「假日要我陪她去沒什麼問題，只是上班日我還是要先經過公司，現在公司就是不給請，她還硬要我去」，少部分網友看到原PO的解釋後，開始認為女友有點太誇張，「跟她說，老闆說只有妳在我身分證的配偶欄裡，我才能請假」，「你就堅持你的想法阿，硬起來」。