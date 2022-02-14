農民曆「2022情人節宜塞穴」　老司機瘋喊：吉日啊！正解曝光

▲網友在日曆上發現亮點。（圖／翻攝自臉書／動物梗圖星球）

記者周亭瑋／綜合報導

今天是西洋情人節，許多情侶趁機放閃，吃大餐慶祝；有趣的是，就有網友發現，農民曆上竟寫著「宜塞穴」，讓大票老司機忍不住想歪，還狂標記好友笑問「塞穴了嗎？」

一名網友在臉書社團「動物梗圖星球」PO出家中日曆，笑說「情人節，找重點。」只見照片顯示，2022年2月14日情人節，不僅下方附有農民曆，還寫下兩行註解，「愛情海中享愛情，痴怨愛侶享愛情。」

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不過，真正的大亮點是「宜塞穴」3字，讓許多人瞬間想到色色的事；無獨有偶，另一名網友也在「爆廢公社公開版」曬重點截圖，上面寫著「宜塞穴、捕捉、結網」，讓他不禁好奇，「所以能幹嘛？」

▲上面說「宜塞穴、捕捉、結網」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

對此，老司機們紛紛笑回，「塞穴＝有另一伴的，補捉＝還在物色的，結網＝單身狗」、「農民曆好開放喔」、「今天下面結網已久的女生，適宜捕捉男生來塞穴」、「賽穴的日子」、「今天是吉日阿」、「情人節不就是騎人節嗎？塞穴不為過啊」、「寧可信其有」。

值得一提的是，「塞穴」是風水學術語，意指補修破牆後，堵塞蟻穴鼠洞，及其他洞穴；而「捕捉」有撲滅農害，消滅害蟲之意；至於「結網」則為製造漁網、捕魚工具。