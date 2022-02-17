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快訊／本土+14「房屋代銷職場群聚擴大」　另增54境外移入

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情持續！中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增14例本土病例，54例境外移入，確診個案無人死亡。本土個案方面，新店設計師-房屋代銷職場相關群聚擴大，增加10人染疫，除染疫職員案19859的父母2人確診，另有職員案19816與友人聚餐歡唱，染疫者跨雙北、高雄三縣市。另高雄煉油廠鳳山家庭相關增1名紅茶店店員女友確診，砂石場相關增2人確診，桃園航警女兒也染疫。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲▼2/17新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲2/17新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增本土個案為5例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲。至於境外移入，新增個案為38例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國9例、越南3例、澳大利亞、法國及印度各2例、菲律賓、烏克蘭、查德、英國、紐西蘭、馬來西亞、日本及柬埔寨各1例移入；另28例調查中。入境日介於去(2021)年12月24日至今(2022)年2月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,080,937例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,060,668例排除)，其中19,797例確診，分別為4,390例境外移入，15,353例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增3例空號病例(案19599、案19655、案19656，均為本土個案改判陰性)，累計134例移除為空號。

2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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