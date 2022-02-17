　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

沒長眼畫面曝！警所長路口指揮交通　他開車左轉直接將人撞噴

記者白珈陽／台中報導

台中市石岡區和盛街16日晚間發生樹倒，東勢警分局東興所長洪存孝前往管制交通，遭到朱姓自小客駕駛迎面撞上，造成洪存孝手腳擦挫傷，經送醫無大礙，目前已出院在家休養。警方對朱男實施酒測，無酒精反應，朱男辯稱因天色昏暗才會撞到所長，詳細肇事原因及經過，由交通大隊進一步釐清。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲東勢警分局東興所長洪存孝，值勤時遭到民眾開車撞上。（圖／民眾提供）

東勢警分局表示，東興所長洪存孝（53歲）昨晚9時許，接獲石岡區和盛街南眉巷的電桿前有路樹倒塌，遂前往中正路與中和街五段路口指揮交通；洪值勤期間，1名朱姓民眾開車欲從中正路左轉進中和街，疑未注意車前狀況，不慎撞上洪存孝。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲石岡區和盛街16日晚間發生樹倒，阻礙交通。（圖／民眾提供）

根據監視器畫面顯示，洪存孝遭撞後仰躺於馬路，倒地不起，朱男發現撞上執勤員警，慌忙下車查看洪的傷勢，並撥打電話呼救。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲朱男肇事後，立刻下車查看傷員，並撥打電話呼救 。（圖／民眾提供）

車禍後，東勢分局交通分隊及新社派出所員警到場處理，警方對朱男實施酒測，無飲酒情形，洪存孝手腳多處擦挫傷、意識清醒，由救護人員送往東勢醫院就醫，目前出院在家休養中。

東勢警分局呼籲用路人，路口車輛往來頻繁，注意力不集中、超速、闖紅燈等危險行為都有可能造成交通事故，加上夜晚視線不良，請駕駛朋友行經路口務必減速、注意周圍人車，遵守「慢」、「看」、「停」三原則，接近路口減慢速度，左右察看有無人車，讓斑馬線上的行人先行。

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
快訊／北投大地酒店女員工確診　北市通知這3天旅客採檢
快訊／謝和弦怒提離婚！　莉婭回應了
快訊／謝和弦受夠莉婭「我們離婚」！　沒辦法再相處
烏克蘭先開火攻擊？　政府軍回應
才獲曾孫開心喊「我當阿祖了！」　過年卻被女兒活活打死
何時可去日本玩？　陳時中揭2前提
快訊／高雄Uber司機10足跡曝　喝茶的魔手、吃火鍋
快訊／新北＋7「最小年僅4歲」　三重某幼兒園緊急停課

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／丰偉環保印股票狠撈3億　董座涉證券詐欺8人遭搜索約談

雲林縣警局打擊「醉犯」　預告明日同步執行取締酒駕專案

女網購「性感服飾」瘋狂棄標59次　店家怒告！無辜母也遭拖下水

快訊／他欠債185萬「除夕夜遭押」6煞熱熔膠虐打　北市警疑涉案

才獲曾孫開心喊「我當阿祖了」　苦情媽過年卻被女兒活活打死

基隆卸任議員首例！涉詐領889萬助理費　韓良圻遭起訴

惡女兒過年連2天動手打死母親　屋外垃圾桶驚見滿滿啤酒罐

沒長眼畫面曝！警所長路口指揮交通　他開車左轉直接將人撞噴

彰化三合院狂燒　打火英雄搏命爬屋頂灌救

砍殺前女友男伴藉「屎遁」逃脫　沒人敢收留！屏東男高雄落網　

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

朴敏英親眼抓姦未婚夫「滾床小三」爆哭　渣男「死要錢+討房」她氣炸：你很荒謬！

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

西門町大火「濃煙封街」一片霧　萬年大樓前人群全體抬頭

快訊／丰偉環保印股票狠撈3億　董座涉證券詐欺8人遭搜索約談

雲林縣警局打擊「醉犯」　預告明日同步執行取締酒駕專案

女網購「性感服飾」瘋狂棄標59次　店家怒告！無辜母也遭拖下水

快訊／他欠債185萬「除夕夜遭押」6煞熱熔膠虐打　北市警疑涉案

才獲曾孫開心喊「我當阿祖了」　苦情媽過年卻被女兒活活打死

基隆卸任議員首例！涉詐領889萬助理費　韓良圻遭起訴

惡女兒過年連2天動手打死母親　屋外垃圾桶驚見滿滿啤酒罐

沒長眼畫面曝！警所長路口指揮交通　他開車左轉直接將人撞噴

彰化三合院狂燒　打火英雄搏命爬屋頂灌救

砍殺前女友男伴藉「屎遁」逃脫　沒人敢收留！屏東男高雄落網　

快訊／在泡湯區工作！北投大地酒店女員工確診　北市通知這3天旅客採檢

快訊／丰偉環保印股票狠撈3億　董座涉證券詐欺8人遭搜索約談

李恆隆曝「SOGO案」不可閱卷宗！揚言將告　掃到開發金董座、公平會主委

最新話朋友神助攻　高木同學超主動丟直球...劇場版放送時間確定

貨船擱淺16個月船員遭缺水斷糧　監委批宛如「現代魯賓遜漂流記」

40度連燒5天沒人理！日本少年確診「就醫遭拒收」血壓急降病逝

小A辣被拍凸肚發福！2個月身材對比照曝：真的好可怕，怎麼會這樣

約會「沒幹嘛月開銷噴2倍」　他交新女友崩潰！網揪1巨雷：吞了吧

威盛搶攻工商業邊緣AI運算　推出搭載聯發科i350處理器入門套件組

起床發現樂透中2億元　嫩妹變富翁卻堅持上班：不能給同事添麻煩

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

社會熱門新聞

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

北政堂主「鴨鴨」是淡水渡船小開　昔日父喪排場驚人

快訊／狠殺2子後墜樓！空軍上兵昏迷4天宣告不治

國中版洪仲丘！　14歲小胖被操到死

西門町大火　他排隊買NIKE球鞋慘燒光

獨／陸網紅嗆台　連千毅放話：輸的放火燒車

「學霸兒」自稱台大詐爸媽千萬　逆轉無罪

男開11槍…逃亡前求「女友＋前妻3P」 被拒自戕亡

屋內傳來嬌喘！他進門撞見「爸帶阿姨回家嗨」氣炸

鄉長偷拍案扯6警受賄　警方：最重免職

新店男死在廁所…臉部朝下倒臥洗手台前

三重宮廟連開11槍尋仇　槍手躲摩鐵拒捕自轟身亡

開心喊「我當阿祖了」　苦情媽卻被女兒打死

更多熱門

相關新聞

砍殺前女友男伴「屎遁」　屏東男高雄落網　

砍殺前女友男伴「屎遁」　屏東男高雄落網　

綽號「比特犬」的江姓男子，不滿前女友分手，持刀夥同兩名男子砍傷前女友的男性友人，恆春警方逮獲，他藉「屎遁」脫逃，經恆春警方一個月來全力查緝，由於他的惡劣行徑連道上兄弟都不願收留，恆春警16日下午會同高雄市苓雅警分局在高雄市和平路逮獲。

闖紅燈被罰1800　警察站錯地方法院判免罰

闖紅燈被罰1800　警察站錯地方法院判免罰

7地主沒共識！台中老牌黃昏市場傳收攤　居民傻眼：我的韭菜盒子！

7地主沒共識！台中老牌黃昏市場傳收攤　居民傻眼：我的韭菜盒子！

轎車撞分隔島翻覆　駕駛狼狽爬出車窗

轎車撞分隔島翻覆　駕駛狼狽爬出車窗

遭圍捕舉槍自戕　陳嫌最後身影曝

遭圍捕舉槍自戕　陳嫌最後身影曝

關鍵字：

台中石岡警察派出所所長指揮交通轎車左轉撞上車禍影音洪存孝視線不佳昏暗辯稱

讀者迴響

熱門新聞

巴戈臨終「聽到二哥說5句話」才闔眼！

快訊／莉婭道歉了！

巴戈退休「住170坪豪宅」愛妻身份不凡

巴戈女兒「巴鈺有沒收到簡訊？」

隋棠驚爆「又有第四胎」！

IG新功能「抓到男友出軌」　網一試爆羞恥

快訊／資深藝人巴戈胰臟癌逝享壽67歲　出道60年奪3座金鐘獎！

即／俄媒：烏克蘭軍隊向烏東親俄區開火

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

巴戈打滾60年任金鐘評審　昔刷掉《玩很大》槓吳宗憲

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

巴戈查出罹癌到過世僅半年　陳美鳳「哭到說不出話」

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

許瑋甯「66飲食法」狂減10kg！餓了就吃這4樣

房屋代銷群聚擴大！8人吃飯唱歌確診

更多

最夯影音

更多
情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好
薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面