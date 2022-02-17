沒長眼畫面曝！警所長路口指揮交通　他開車左轉直接將人撞噴

記者白珈陽／台中報導

台中市石岡區和盛街16日晚間發生樹倒，東勢警分局東興所長洪存孝前往管制交通，遭到朱姓自小客駕駛迎面撞上，造成洪存孝手腳擦挫傷，經送醫無大礙，目前已出院在家休養。警方對朱男實施酒測，無酒精反應，朱男辯稱因天色昏暗才會撞到所長，詳細肇事原因及經過，由交通大隊進一步釐清。

▲東勢警分局東興所長洪存孝，值勤時遭到民眾開車撞上。（圖／民眾提供）

東勢警分局表示，東興所長洪存孝（53歲）昨晚9時許，接獲石岡區和盛街南眉巷的電桿前有路樹倒塌，遂前往中正路與中和街五段路口指揮交通；洪值勤期間，1名朱姓民眾開車欲從中正路左轉進中和街，疑未注意車前狀況，不慎撞上洪存孝。

▲石岡區和盛街16日晚間發生樹倒，阻礙交通。（圖／民眾提供）

根據監視器畫面顯示，洪存孝遭撞後仰躺於馬路，倒地不起，朱男發現撞上執勤員警，慌忙下車查看洪的傷勢，並撥打電話呼救。

▲朱男肇事後，立刻下車查看傷員，並撥打電話呼救 。（圖／民眾提供）

車禍後，東勢分局交通分隊及新社派出所員警到場處理，警方對朱男實施酒測，無飲酒情形，洪存孝手腳多處擦挫傷、意識清醒，由救護人員送往東勢醫院就醫，目前出院在家休養中。

東勢警分局呼籲用路人，路口車輛往來頻繁，注意力不集中、超速、闖紅燈等危險行為都有可能造成交通事故，加上夜晚視線不良，請駕駛朋友行經路口務必減速、注意周圍人車，遵守「慢」、「看」、「停」三原則，接近路口減慢速度，左右察看有無人車，讓斑馬線上的行人先行。