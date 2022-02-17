台北+3！桃機航警「住北投女兒」確診　另2人與房屋代銷群聚有關

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布14例確診病例，其中3例在台北，有1例為桃園確診航警（案19763）住在北投的女兒，16日匡列採檢陽性，航警也因隱匿曾到北投載女兒從工作地返住家一事，遭桃園市衛生局開罰6萬元。而台北餘下2名個案，則與房屋代銷人員一同用餐唱歌匡列採檢確診。

指揮中心表示，今日新增本土個案為5例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲。

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▲確診桃機航警關聯。（圖／指揮中心提供）



截至目前國內累計6,080,937例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,060,668例排除)，其中19,797例確診，分別為4,390例境外移入，15,353例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增3例空號病例(案19599、案19655、案19656，均為本土個案改判陰性)，累計134例移除為空號。

2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。