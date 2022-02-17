快訊／新北設計師傳播鏈15人染疫　陳時中懷疑「感染源頭」是她

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中今（17）日公布新增14例本土病例，10例與新北設計師衍伸的房屋代銷群聚有關，昨公布50多歲女性（案19859）父母也確診，3人Ct值都高達30幾，其中案19859的Ct值更從34.5增加到37.7，指揮官陳時中表示，該案疑為感染源頭，有待後續比對。

房屋代銷公司人員（案19813）與新北室內設計師（案19665）同餐廳用餐，昨日同職場有2人確診，今日再衍伸出用餐唱歌染疫，加上設計師室友與房屋代銷員工父母，該條傳播鏈累計15人染疫。

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今日公佈個案中，案19926為30多歲女性，戶籍地在新北市，但卻在赴台東工作時被匡列採檢確診，根據台東縣衛生局公布資料，2人曾在2月13日於錢櫃KTV歡唱。此外，案19331則是在高雄港工作，但與目前高雄港群聚並非同一碼頭，為住高雄北上參加聚會匡列採檢確診。

陳時中表示，目前確診者都是參加某協會群聚，有80多人一起吃飯、25人一起唱歌，相關檢驗還在進行中，但目前已知8人感染，加上昨日公布的50多歲住北投婦人（案19816），該群聚已有9人染疫。

▲指揮中心2/17記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）