林楚茵秀齒痕控「咬人」　呂玉玲反控遭摀口鼻...和解撤告不起訴

▲林楚茵前年在立院主席台爭奪戰中，遭咬傷手臂驗傷後控告呂玉玲傷害等罪。（資料照／翻攝Facebook林楚茵）

記者劉昌松／台北報導

立法院前年審查監察委員人事案，引爆藍綠兩黨搶占主席台大亂鬥，民進黨林楚茵指控國民黨立委呂玉玲狠咬她的手臂，秀出清晰齒痕控告呂涉嫌傷害，呂除反駁是為掙脫束縛情急之下的舉動，並反控林也涉傷害等罪，案件偵辦期間，雙方最後決定和解撤告，台北地檢署17日處分2人都不起訴。

2020年7月16日下午，國民黨團占據立院主席台第3天，民進黨團為讓17日監委人事同意權案順利表決，開始清場，雙方發生激烈衝突，事後林楚茵在臉書PO出手臂上明顯咬痕和擦傷，以及眼睛下方掛彩照片，並發文「是人嗎？還是動物？為何出現這麼大的咬痕？」隔天委託律師控告呂玉玲。

▲呂玉玲曾聲明指出被林楚茵揮拳、摀口鼻，才會在掙脫過程發生衝突。（資料照／記者李毓康攝）

呂玉玲則聲明回應，自己也遭到民進黨立委賴品妤衝撞、林楚茵更直接對她的臉揮拳，用手摀住她的口鼻，為了掙脫才發生衝突，絕非林楚茵所指控的故意襲擊。呂玉玲同時也去驗傷後反控林楚茵，雙方互告傷害、妨害立委行使職權的強制等罪，原本各自據理力爭，但日前2人取得和解並撤回各自告訴，檢察官因此依法處分都不起訴。

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