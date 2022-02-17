孫大千愛子實驗學校缺課　　２師傳簡訊恐嚇「運作媒體」下場GG了

▲孫大千夫妻不滿學校老師以訴諸媒體的方式，逼迫兒子去上課，涉嫌恐嚇。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

前立委孫大千的兒子因常請假缺課，學校黃姓輔導主任和高姓老師為了催促孫的兒子上課，傳4則簡訊給孫妻和兒子，揚言再不上課，將「運作媒體」，孫大千的妻子和兒子心生畏懼提告，台北地檢署調查認為，輔導主任和老師雖出發點良善，但用危害他人名譽的方式逼孩子上課，已構成恐嚇罪嫌，17日將黃女和高男起訴。

據了解，孫大千的兒2019年間進入實驗學校就讀，疑因不適應校園生活頻頻缺席、恐不符畢業資格，經黃姓主任輔導後，找來校外的高姓老師開「課後課」進行輔導，但2020年2月起，孫的兒子又開始頻繁請假缺席。

4月間，孫大千的妻子和兒子開始收到黃姓輔導主任的簡訊，表示如果再不上課，高老師將「運作媒體」，孫大千不滿自己名譽被用來當成恐嚇孩子的工具，除了向校方反應，並對黃女和高男提出民刑事告訴。其中民事部分，雖然孫大千夫婦代兒子求償100萬元，但因原告只有兒子，台北地院2021年3月間僅判決黃女要為傳訊給兒子的1封簡訊賠償20萬元，正上訴高院二審。

刑事部分，則由孫大千的妻子和兒子分別控告黃女、高男涉嫌為了要求「贊助」課後課經費，所以傳簡訊恐嚇取財，一度由檢察官處分不起訴，經高檢署再議發回，北檢二度偵辦調查認為，黃女、高男的目的只是要孩子上課，與家長是否贊助經費無關，也沒有真的去聯繫媒體採訪，雖然出發點良善，但包括黃傳給孫妻、兒子，以及黃代高轉傳孫妻的共4則簡訊，都揚言對他人名譽不利，已構成恐嚇罪嫌。

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